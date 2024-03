Inspirado em clássico literário gótico de James Herbert, terror na Netflix vai te fazer dormir com os olhos arregalados

O sobrenatural é uma fonte inesgotável de inspiração para tramas de suspense e terror. Talvez, justamente por ser tão misterioso e desconhecido, faça com que a imaginação de autores perambule por todos os lugares. Em “Rogai Por Nós”, filme escrito e dirigido por Evan Spiliotopoulos, inspirado no livro de James Herbert, “Santuário”, conhecemos a história de Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan), um jornalista que vai até uma cidadezinha de Massachusetts investigar uma história e se depara com outra muito mais interessante.

Alice (Cricket Brown) é uma adolescente surda-muda criada pelo tio, o Padre Hagan (William Sadler), que começa a ter visões da Virgem Maria e a operar milagres. A força sobrenatural parece ter surgido de uma antiga árvore na cidade. A partir do momento em que é selecionada para ser porta-voz da mãe de Cristo, Alice começa a falar e escutar. Seu rosto rapidamente se espalha pela internet e sua fama cresce. Enquanto isso, Hagan convoca o bispo Gyles (Cary Elwes) e o sacerdote Delgarde (Diogo Morgado) para que estudem o que está acontecendo ali.

Alice se torna uma celebridade e o passaporte para Gerry Fenn conseguir um emprego em um jornal renomado. Com o nome manchado, devido a algumas falhas de uma década antes, Fenn está banido das notícias importantes e agora é relegado a casos menos interessantes em jornais que pagam mal. Ele logo dá um jeito de se aproximar da nova estrela do país para arrancar-lhe uma entrevista exclusiva, enquanto outros repórteres começam a aparecer na cidade em busca de uma fatia da notícia.

Mas enquanto questiona os poderes de Alice, Hagan desperta a fúria cruel de Satanás, porque a dúvida é inimiga da fé. O enredo questiona o fanatismo religioso e a crença cega e automática, demonstrando que o demônio pode ser ardiloso o bastante para se apropriar da fé dos outros. A criatura sobrenatural que age por meio de Alice é mostrada nas cenas iniciais do filme; uma jovem morta cruelmente em uma fogueira que, ao partir para o mundo dos mortos, se tornou mensageira do diabo. Sua forma aparece mais para o fim do filme em efeitos visuais um tanto decepcionantes.

O filme tenta de formas muito óbvias invocar o medo e a perplexidade, mas o choque provocado é pequeno, porque Spiliotopoulos se mostra tão ineficaz para provocar o suspense quanto sua equipe de efeitos em criar uma figura monstruosa realmente assustadora. O longa-metragem teve as filmagens afetadas pela pandemia de Covid-19 e precisou se adaptar às limitações da época para ser finalizado e, por isso, merece nosso respeito.

O talento de Jeffrey Dean Morgan está presente, nos deixando interessados o quanto possível em seu Gerry Finn, mas sua competência de pouco vale para salvar seu personagem do verdadeiro terror que é enfrentar o roteiro insosso de Spiliotopoulos. Talvez valha o entretenimento para quem é fã do gênero.

Filme: Rogai por Nós

Direção: Evan Spiliotopoulos

Ano: 2021

Gênero: Suspense/Terror

Nota: 7/10