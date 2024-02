Baseado em livro com mais de 300 milhões de leitores no mundo, romance mais adorado do momento está na Netflix

Desde os primórdios da expressão literária, os romances estão fortemente conectados à tragédia. Evidências para isso não faltam na mitologia grega, como Orfeu e Eurídice ou Édipo e Jocasta. Subtendeu-se, então, que todo amor é feito de sofrimento. O amor impõe desafios que precisam ser vencidos para provar-se verdadeiro. A ideia foi tão difundida e impregnada culturalmente, que as canções românticas são sobre amar dolorosamente e os filmes são sobre amores que passam por infinitas provações para que, talvez, finalmente sobreviva. Na vida real, as pessoas acabaram por acreditar que precisam sofrer por quem se ama para que o amor triunfe.

Em “Através da Minha Janela 3: Olhos nos Olhos”, da série de romances literários de Ariana Godoy, a premissa permanece intocável e infalível. A dupla Raquel e Ares, interpretados por Clara Galle e Julio Peña, respectivamente, continuam sua sofrida trajetória amorosa que parece nunca culminar em um final feliz. Mas, pasmem, é mais bem desenvolvido e menos dramático que os filmes anteriores.

Você sabe que essa história recicla as antigas fórmulas que funcionaram bem para o sucesso da saga “Crepúsculo” e “50 Tons de Cinza”. Uma garota comum, um cara incrivelmente rico, bonito e misterioso, uma energia sexual inexplicável. Depois dos acontecimentos de “Através da Minha Janela: Além-mar”, Raquel e Ares ainda estão separados por sentirem culpa pela trágica morte de um de seus amigos, Yoshi (Guillermo Lasheras), que caiu de com sua moto de um penhasco. Também é necessário explicar para quem não viu os filmes anteriores que Raquel e Ares se conheceram como vizinhos em Barcelona e ficaram completamente obcecados um pelo outro. No entanto, agora, Ares mora em Estocolmo, onde faz faculdade de medicina. Raquel continua na casa de sua família e estuda para ser uma escritora. Ela está saindo com Gregory (Ivan Lapadula), enquanto Ares está com Vera (Andrea Chaparro), uma patricinha de família aristocrática. Mas com Ares de volta à casa do pai para as festas de fim de ano, eles se reencontram através de suas janelas.

É evidente que o reencontro acenderá antigas chamas e trará novas tensões à trama. Uma das tramas é aquela em que Gregory descobre que o livro que Raquel está escrevendo é sobre ela e Ares. Há também a trama de Artemis (Eric Masip), irmão de Ares, que se envolve romanticamente com a ex-funcionária da família, Claudia (Emilia Lazo), que está grávida dele, mas também está farta de suportar a família esnobe dele. Artemis terá de escolher a quem priorizar. Além disso, a empresa do pai de Ares, que está prestes a falir, encontra sua salvação na família de Vera, que aceita uma fusão com a empresa deles. O acordo milionário fará com que o rapaz sinta a pressão de ter que fazer seu relacionamento com Vera dar certo pelo bem de sua família.

O problema é que neste ponto, ele já está completamente envolvido com Raquel novamente. Então, o dilema toma conta de sua mente: ficar com o amor de sua vida ou priorizar sua família? A encruzilhada fará com que ele precise decidir drasticamente seu destino.

Por mais que continue sendo um filme previsível e que serve para mero entretenimento, o terceiro longa da sequência, que está na Netflix, é, sem dúvidas, o melhor da franquia, até agora.

Filme: Através da Minha Janela: Olhos nos Olhos

Direção: Marçal Forés

Ano: 2024

Gênero: Romance/Drama/Comédia

Nota: 8/10