O thriller erótico no Prime Video que é muito melhor que ‘50 Tons de Cinza’

Depois do cineasta Michael Mohan visitar o apartamento de um amigo em Los Angeles e ver um casal nu pela janela, ele teve a ideia de realizar “Observadores”, suspense com Sydney Sweeney e Justice Smith do Prime Video. Imediatamente, o longa-metragem me lembrou de “Dublê de Corpo”, filme de Brian De Palma, de 1984, que orbita em torno de um ator obcecado em espionar uma vizinha e acredita testemunhar um crime, levando-o a uma série de situações com consequências dramáticas. Mas o enredo também se assemelha à série francesa “Lady Voyeur”. O tema é aparentemente comum no cinema.

“Observadores” narra a história do jovem casal Pippa (Sweeney) e Thomas (Smith), que se mudam para um apartamento em Montreal, no Canadá. Por sua gigantesca janela, é possível enxergar através do vidro de vários outros apartamentos ao seu redor. No entanto, o casal está particularmente interessado nos vizinhos da frente, Seb (Ben Hardy) e Julia (Natasha Liu Bordizzo), que parecem viver um relacionamento apimentado e igualmente turbulento.

Em uma noite, o casal vizinho protagoniza uma noite calorosa de amor e sexo. No dia seguinte, Seb, que é fotógrafo, recebe em seu estúdio, dentro do próprio apartamento, uma modelo seminua. As fotos rapidamente evoluem para taças de vinho e, em seguida, em uma cena erótica casual. Julia não está no apartamento e, aparentemente, não sabe o que se passa na sua ausência. Pippa e Thomas, que esquentam o relacionamento observando o vizinho, de repente ficam obcecados e decidem se aproximar. Eles entram de penetra em uma festa a fantasia em que o casal de vizinhos é anfitrião, instalam uma escuta no apartamento deles e começam a ouvir as conversas. Enquanto ouvem os sons vindos de lá, observam com um binóculo.

Quando uma nova traição na residência vizinha é testemunhada por Pippa e Thomas, ele se dá conta de que talvez estejam indo longe demais. Pippa, no entanto, parece cada vez mais desinteressada em pensar no quanto é errado e imoral espionar pessoas e inesgotavelmente interessada em descobrir mais sobre o casal. Ela passa a ter sonhos e pensamentos eróticos com Seb e acaba se tornando “amiga” de Julia, que passa a confidenciar fatos sobre seu casamento.

Julia é modelo e conheceu Seb durante um ensaio. No entanto, a relação com Seb a deixou insegura, com uma crise de identidade e emocionalmente fragilizada. Ela desconfia da infidelidade do marido, que trata as conjecturas da parceira como paranoia. Desesperada em ajudar Julia a descobrir os casos de Seb, Pippa começa a enviar mensagens anônimas através da impressora. No entanto, sua interferência no relacionamento dos vizinhos poderá se desdobrar em consequências trágicas.

Com uma atmosfera sexy, o thriller noir se arrasta entre o luxo e a decadência e, quando toca uma canção de Portishead, parece a trilha perfeita para a ocasião: erótico e trágico. Há algo de tão estranho e superficial neste enredo que o torna interessante. Afinal, quão interessante e misteriosas são as pessoas que desconhecemos, não é mesmo? É divertido fantasiar com quem não conhecemos bem o bastante para sabermos quão enfadonhas suas vidas realmente são.

Filme: Observadores

Direção: Michael Mohan

Ano: 2021

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 8/10