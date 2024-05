O fenômeno de bilheteria que arrecadou mais de 1,8 bilhão de dólares está na Netflix

Em 1989, Dominic Toretto competiu pelo título que prometia revitalizar sua trajetória profissional. Embora confiante de que venceria aquela temporada, eventos imprevistos mostraram-se contrários às suas expectativas. Com óleo espalhado na entrada da segunda curva e o carro número 23 ameaçando sua liderança, somados ao retorno de Kenny Linder, seu conhecido adversário, a perspectiva de uma derrota vexatória tornava-se plausível. Nessas circunstâncias, até o fracasso pode ser inesperado e não se conforma aos desejos de ninguém.

Antecedendo a revelação dos reveses do protagonista, “Velozes e Furiosos 8” estabelece um cenário idílico, onde Dom e seus companheiros são iluminados pelo sol tropical do Caribe. F. Gary Gray, o diretor, atravessa um período de destaque após o sucesso de “Straight Outta Compton: A História do N.W.A.” (2015), uma crônica sobre os pioneiros do hip hop nos Estados Unidos. Com habilidade, ele renovou a narrativa e alcançou um faturamento superior a 1,25 bilhão de dólares, um feito impressionante sob qualquer análise.

Quais surpresas poderiam emergir de uma trama já explorada, salvo por ocasionais inovações temáticas? O elenco é certamente um dos elementos mais intrigantes. Sob a liderança de Vin Diesel, um grupo de atores de variada experiência enfrenta numerosos desafios em um contexto predominantemente físico, embora a exigência seja de transcender a mera ação. Não é uma tarefa trivial.

Dom mostra sinais de exaustão em suas interações com sua “família”, um termo frequentemente empregado pelos roteiristas Chris Morgan e Gary Scott Thompson. Ele se une a Cipher, a antagonista enigmática interpretada por Charlize Theron. Seus companheiros sentem o impacto dessa mudança e o seguem, mas o mais hábil corredor da América prefere a tranquilidade e dirige seu Challenger vermelho pelas brisas suaves de Havana. Ao seu lado, está Letty, sua parceira constante, e juntos, sem temer adversidades, eles embarcam em uma nova aventura. Gray explora as habilidades de Diesel e Michelle Rodriguez em paisagens deslumbrantes, capturando a essência do filme nesse trecho inicial com uma corrida emocionante pelas ruas de Havana para proteger a honra e o carro de seu meio-irmão, Fernando, interpretado por Janmarco Santiago, de Raldo, um personagem marginal vivido por Celestin Cornielle. Diesel vence o desafio, recusa o prêmio e é celebrado por seu oponente, consolidando-se como uma figura lendária entre os extras que parecem demasiado robustos para serem nativos locais. Então, o destino intervém mais uma vez.

Dom e Cipher têm pendências que serão resolvidas no filme seguinte. Enquanto isso não ocorre, Diesel e Theron entregam confrontos memoráveis, primeiro sob o clima quente da América Central e depois em um lago congelado na Sibéria, onde a equipe de efeitos visuais liderada por Mark Gullesserian lança veículos blindados pelos ares com o surgimento repentino de um imenso submarino.

O elemento de novidade em “Velozes e Furiosos 8”, apesar de ser familiar há dezesseis anos desde o início da série, culmina com Dom, Letty e seu peculiar grupo no terraço de um edifício residencial em Nova York, evocando um sorriso. Embora ciente de que o futuro reserva desafios nada promissores.

Filme: Velozes e Furiosos 8

Direção: F. Gary Gray

Ano: 2017

Gêneros: Ação/Crime

Nota: 8/10