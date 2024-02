A história real impactante e que vai te deixar sem fôlego acaba de chegar à Netflix

“Indiferença” é o novo thriller investigativo indiano na Netflix, que aborda temas como violência contra mulheres, negligência do poder público com crianças e adolescentes órfãos, corrupção, abuso de autoridade e busca por justiça. Ambientado em Patná, o enredo acompanha Vaishali Singh (Bhumi Pednekar), uma repórter de uma pequena emissora de televisão independente, que recebe uma denúncia de abusos sexuais contra adolescentes de um orfanato. O informante, Gupta (Durgesh Kumar), oferece um relatório de uma auditoria social que comprova que meninas deste abrigo são mortas ou violentadas sem que nenhuma investigação policial seja realizada. Embora relutante, Vaishali decide apurar.

Baseado no caso de um abrigo em Muzaffarpur, exposto em 2018 e que chocou a Índia, a história real revelou que uma rede proteção manteve, durante anos, abusos praticados por funcionários do governo e pelo fundador da ONG que abrigava meninas resgatadas de situação de rua, vulnerabilidade social, tráfico sexual, dentre outras. 46 meninas foram resgatadas depois que o caso se tornou público.

Dirigido por Pulkit e escrito por ele em parceria com Jyotsana Nath, o filme tem um visual sombrio, uma trilha sonora melancólica e segue em estilo suspense, enquanto Vaishali arrisca sua própria vida para desmantelar um sistema de exploração sexual institucionalizado. Enquanto perambula fazendo perguntas incômodas em abrigos estatais e busca por uma testemunha do que descreve o relatório, Vaishali também tem suas próprias batalhas pessoais, já que sua família, em especial seu marido, não apoiam sua paixão profissional. Com isso, o filme expõe várias facetas do machismo estrutural, mostrando que apenas uma mulher se sensibilizaria o bastante com crimes praticados contra outras mulheres. Além disso, que a própria heroína, que está em uma luta determinada contra o patriarcado e seus efeitos, também é vítima do machismo dentro de sua própria residência.

O administrador do abrigo denunciado é Bansi Sahu (Shrivastava), um homem politicamente influente, cujos dedos longos da Justiça jamais parecem alcançar. A polícia é tão covarde quanto ineficiente, integrando o ciclo de passividade diante de um crime absurdo e deixando o trabalho de combate exclusivamente para Vaishali.

Pulkit critica a insensibilidade da sociedade e a corrupção do sistema, que permite que este tipo de crime permaneça ocorrendo por tanto tempo e em tantos lugares sem que seus perpetradores sejam punidos. E, ao mesmo tempo em que humaniza sua Vaishali, posicionando-a como uma heroína relutante que muitas vezes não compreende o que deve fazer e precisa descobrir dando a cara a tapa, também romantiza a profissão do jornalista e o coloca na posição de “salvar o mundo”.

Embora Vaishali tenha mergulhado em sua investigação, apenas o relatório da auditoria, que é um documento oficial e realizado por um funcionário público que entrou no abrigo e testemunhou a situação, já era prova suficiente para expor o caso na mídia. O que ela precisaria, claro, seria da defesa dos denunciados para um trabalho ético. É que filmes precisam criar uma narrativa heroica e pouco realista para romantizar a profissão.

Filme: Indiferença

Direção: Pulkit

Ano: 2024

Gênero: Suspense/Drama/Policial

Nota: 8/10