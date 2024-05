O filme, na Netflix, sobre compaixão e tolerância que vai deixar seu coração quentinho

“Abe”, dirigido por Fernando Grostein Andrade, é uma narrativa que se desenrola entre as complexidades de identidade e as nuances culturais de uma Nova York moderna. No centro desta história está Abe (Noah Schnapp), um jovem de 12 anos, filho de uma mãe israelense, Rebecca (Dagmara Dominczyk), e um pai palestino, Amir (Arian Moayed). O filme mergulha nas tentativas de Abe de unir sua família através da sua paixão pela culinária, em meio às tensões históricas que os cercam.

Após a recente perda de sua avó, Abe busca nas habilidades culinárias herdadas dela uma conexão com suas raízes e uma forma de reconciliar as diferenças familiares. No entanto, seus esforços para reunir a família em torno de uma mesa acabam frustrados por conflitos e desentendimentos. Determinado a encontrar uma solução, Abe se aventura pela cidade, buscando inspiração na diversidade cultural de Nova York.

É durante uma visita a uma feira gastronômica local que Abe conhece Chico (Seu Jorge), um chef carismático que mistura influências culinárias de diversas culturas para criar pratos que transcendem fronteiras. Inspirado pela abordagem inclusiva de Chico, Abe encontra uma nova direção para sua jornada culinária e decide se tornar seu aprendiz.

A relação entre Abe e Chico se torna uma jornada de autodescoberta e aprendizado, à medida que o jovem aspirante a chef busca equilibrar suas identidades múltiplas e reconciliar as diferenças em sua família. Enquanto isso, Abe é confrontado com questões de fé e identidade, à medida que navega entre as tradições judaicas e muçulmanas de sua família.

No entanto, suas esperanças de usar a culinária como um meio de unir sua família são testadas quando um jantar planejado para promover a reconciliação acaba resultando em um confronto ainda mais acalorado. Apesar de seus esforços, Abe percebe que algumas divisões são profundas demais para serem superadas com uma simples refeição.

“Abe”, na Netflix, é uma história tocante sobre a busca pela identidade, pertencimento e reconciliação em um mundo dividido. Com uma mistura de humor e sensibilidade, o filme nos lembra da importância de aceitar e celebrar nossas diferenças, mesmo quando elas parecem insuperáveis. Ao final, Abe descobre que a verdadeira harmonia vem da aceitação mútua e do amor incondicional, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.

O longa-metragem, uma colaboração entre Brasil e Estados Unidos, transporta o espectador para as ruas movimentadas de Nova York, onde as tensões culturais e religiosas se entrelaçam com as experiências de um jovem protagonista em busca de sua própria identidade.

O filme mergulha nas lutas internas de Abe, que procura encontrar seu lugar em um cenário onde as linhas divisórias entre as culturas muitas vezes parecem intransponíveis. Embora envolvente e inspirador, não hesita em enfrentar as realidades brutais das divisões sociais e políticas que permeiam a sociedade contemporânea.

Filme: Abe

Direção: Fernando Grostein Andrade

Ano: 2019

Gênero: Drama/Comédia

Nota: 8/10