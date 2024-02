Desligue o cérebro: nova comédia romântica na Netflix vai te anestesiar de todas as preocupações

Em “Agência do Amor”, comédia romântica que acaba de aterrissar na Netflix, Karl (Laurence Rupp) é um jornalista amargurado, que decide se vingar de uma terapeuta, depois que sua namorada termina com ele. A moça havia se consultado com a profissional, que fundou uma agência de relacionamentos, em que ajuda as pessoas a lidarem com suas frustrações amorosas. No entanto, Karl acredita que a terapeuta, que se chama Maria (Rosalie Thomass), não passa de uma aproveitadora. Então, ele publica um artigo queimando a empresa de Maria, mas acaba demitido. Ele decide ir até o local conhecer melhor o trabalho para que, talvez, faça um artigo reparando as críticas. Assim, quem sabe, conseguirá recuperar seu emprego.

Karl está bastante resistente. Ele já chega com ideias muito pré-concebidas a respeito de Maria e seu negócio. Cada comentário ou questionamento sobre o trabalho dela, até mesmo sobre a decoração do escritório dela, é depreciativo. Karl é um homem desagradável, sexista, conservador e com opiniões fortes e diretas demais. A primeira sessão dele com o grupo de pacientes de Maria é um verdadeiro desastre. Ele despeja verdades desagradáveis, faz críticas maldosas e quase arruína o tratamento dos outros. E, depois de Maria chamar sua atenção, ele decide repentinamente mudar seu comportamento.

É claro que o personagem é exagerado e até irritante, mas uma mudança de personalidade tão rápida parece preguiçosa demais neste roteiro que aparentemente teve desleixo em mostrar um desenvolvimento mais profundo do caráter de Karl. Independente disso, é ele o responsável pelas tiradas cômicas e por dar mais dinamismo à história. A atriz que interpreta Maria é mais comedida em suas demonstrações de emoção, mas consegue equilibrar o filme criando uma personagem feminina firme, série e resistente, capaz de contrabalancear suas responsabilidades profissionais com os deveres de mãe separada.

Ela passou por um casamento complicado em que se sentiu negligenciada e é obvio que quando seu ex-marido retorna tentando recuperar o relacionamento perdido, Maria se sente confusa, afinal, ele é pai de sua filha. No entanto, a paixão entre ela e Karl vai se desenvolvendo conforme este personagem passa pela jornada de transformação, mostrando que, no fundo, é uma boa pessoa, embora inicialmente não a mereça.

“Agência do Amor” é uma produção alemã, de roteiro do trio Antonia Rothe-Liermann, Elena-Katharina Sohn e Malte Welding. A direção é de Shirel Peleg. Embora o filme flerte, à princípio, com o anti-romance, zombando exatamente de histórias do gênero, acaba incorporando em sua narrativa todos os clichês bobos das comédias românticas.

O filme é leve, confortável e despretensioso. Previsível e facilmente esquecível, essa produção alemã é a mistura perfeita de comédia e romance em um roteiro sem profundidade que só quer entreter o público por algumas horas sem lhe dar muito o que pensar. É o placebo perfeito contra o mau humor.

Filme: Agência do Amor

Direção: Shirel Peleg

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10