O filme que foi aplaudido de pé e é considerado um dos melhores faroestes da última década está na Netflix

O charme dos criminosos de diversas categorias tem sido explorado pela mídia, que frequentemente os retrata de forma romantizada. Filmes históricos, muitas vezes, caem na armadilha de glamourizar suas ações, apesar de serem imprecisos e tendenciosos. No Brasil, “Tropa de Elite” (2007), dirigido por José Padilha, destaca-se como um dos poucos filmes que retrata o mundo da criminalidade com uma visão mais realista, apresentando policiais íntegros e comprometidos com sua missão, sem ceder às influências externas.

Em contraste, “Retorno da Lenda” opta por uma abordagem diferente, exaltando a figura de um ladrão de gado e cavalos que construiu um império criminoso, terminando seus dias em um rancho isolado em Baxter Springs, Kansas. Esta adaptação cinematográfica, dirigida por Potsy Ponciroli, reinterpreta a história de William Henry Bonney (1859-1881), também conhecido como Billy the Kid, cuja vida foi curta e violenta, terminando em um confronto fatal com o xerife Pat Garrett (1850-1908) em Lincoln, Novo México.

O filme de Ponciroli retrata Henry, que usava diversos pseudônimos, como alguém que sobreviveu a muitos confrontos com a lei, alcançando uma idade avançada em relativo sossego, diferente do destino trágico de figuras históricas semelhantes como Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938) ou Cristino Gomes da Silva Cleto (1907-1940).

Logo no início, o diretor-roteirista estabelece um clima tenso, com o protagonista sendo perseguido por três cavaleiros, uma clara referência ao clássico “Três Homens em Conflito” (1966), de Sergio Leone. Esse início enganoso prepara o terreno para uma trama complexa, onde as linhas entre heróis e vilões são constantemente borradas. A narrativa avança com Sam Ketchum, um delegado em Oklahoma, interrogando Curry, um suspeito que ele havia capturado em uma cena de ação intensa e calculada, repleta de drama e suspense, destacando as performances de Stephen Dorff e Scott Haze.

À medida que o filme se desenvolve, a figura de Ketchum, interpretada por Dorff, ganha destaque. Ele é um personagem ambíguo, que deveria ser o herói, mas cuja frieza e pragmatismo o tornam mais vilão do que mocinho. No entanto, é o personagem de Tim Blake Nelson, com seus conflitos internos e dilemas éticos, que realmente comanda a narrativa. Mesmo diante de um destino trágico, traído por alguém em quem confiava, sua presença dominante deixa uma marca indelével na história.

Filme: Retorno da Lenda

Direção: Potsy Ponciroli

Ano: 2021

Gêneros: Drama/Ação/Suspense

Nota: 8/10