Filme com Keanu Reeves e Ana de Armas, que acabou de estrear na Netflix, é um dos mais assistidos da atualidade no Brasil

Advertir sobre os perigos de interagir com desconhecidos não é um conselho que deva ser ignorado, aplicando-se tanto a adultos quanto a crianças. Essa ideia é central em “Bata Antes de Entrar”, um filme dirigido por Eli Roth que explora a vulnerabilidade de um homem dedicado e familiar quando se encontra sozinho durante um fim de semana. O enredo se desenrola com uma tensão crescente, usando elementos típicos de thrillers onde personagens aparentemente inofensivos revelam intenções sinistras.

Evan, um arquiteto, encontra-se nessa situação desafiadora. Com sua família fora da cidade, ele aproveita a solidão para mergulhar em lembranças e hobbies antigos, até ser interrompido pela chegada inesperada de duas jovens encharcadas pela chuva. A premissa, apesar de simples, abre caminho para uma trama repleta de reviravoltas e mal-entendidos.

O filme habilmente brinca com as expectativas do público, apresentando as personagens femininas, Bel e Genesis, de uma maneira que inicialmente parece inocente. À medida que a narrativa avança, a verdadeira natureza das visitantes é revelada, levando a consequências devastadoras para Evan. A dinâmica entre o protagonista e as antagonistas é explorada com uma mistura de tensão sexual e psicológica, culminando em uma série de eventos que questionam a moralidade dos personagens e, por extensão, do público.

“Bata Antes de Entrar” destaca-se por seu comentário sobre a fragilidade da segurança pessoal e a facilidade com que a confiança pode ser explorada. Roth, conhecido por seu trabalho em “O Albergue”, traz uma abordagem mais íntima ao terror neste filme, sugerindo que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos, e que a bondade pode, às vezes, ser um convite para a destruição.

Filme: Bata Antes de Entrar

Direção: Eli Roth

Ano: 2015

Gêneros: Suspense/Terror

Nota: 9/10