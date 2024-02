Indicado à Palma de Ouro, filme na Netflix é conhecido por fazer até mesmo os mais frios e insensíveis chorarem

Aclamado em diversos festivais de cinema e indicado à prestigiada Palma de Ouro, “Milagre na Cela 7” é a principal contribuição turca para o Oscar de 2020, marcando uma fase revitalizada do cinema na Turquia, pós-era Yeşilçam.

Yeşilçam, a designação da indústria audiovisual turca entre 1950 e 1970, testemunhou uma era de esplendor cinematográfico, com cerca de 300 produções nacionais anuais. No entanto, os custos elevados de materiais e produção resultaram em um declínio acentuado na produção cinematográfica do país do Oriente Médio. Nos últimos anos, no entanto, temos observado uma notável melhoria na indústria turca, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade.

“Milagre na Cela 7” é um exemplar importante desse renascimento cinematográfico turco. Sob a direção de Mehmet Ada Öztekin e o roteiro habilmente elaborado por Özge Efendioglu e Kubilay Tat, esse melodrama conquistou uma recepção extraordinária, obtendo uma pontuação notável de 8,3 no IMDb e uma aprovação impressionante de 85% no Rotten Tomatoes.

A trama é desoladora, levando o espectador a se angustiar diante das inúmeras injustiças sofridas pelo protagonista, Memo, brilhantemente interpretado por Aras Bulut Iynemli. Memo, que possui deficiência intelectual, exibe comportamento infantil, apesar de ser um adulto. Pai da adorável Ova (Nisa Sofiya Aksongur), uma menina ingênua que o vê como seu melhor amigo, Memo enfrenta a incompreensão dos outros, rotulado erroneamente como louco.

A narrativa se desenrola com Memo tentando realizar o desejo de Ova de possuir uma mochila. Ele e a avó Fatma (Celile Toyon Uysal) preparam maçãs do amor para vender em um festival, com objetivo de angariar fundos para o presente. Contudo, uma reviravolta ocorre quando a única mochila desejada por Ova é adquirida por Seda, filha de um general. Memo, ao tentar negociar com o militar, é mal interpretado e agredido.

Os eventos tomam um rumo trágico quando Memo, pastoreando suas ovelhas, encontra Seda brincando na montanha, resultando em um acidente que é interpretado erroneamente como um crime. Memo é preso, desencadeando uma série de desgraças sobre ele. Ova, contudo, está decidida a provar a inocência do pai e libertá-lo.

O filme usa e abusa de cenas melodramáticas e trilhas sonoras melancólicas para provocar emoções intensas no espectador até o último momento. Embora o roteiro por vezes exagere nas desventuras do herói, as performances impressionantes e autênticas dos atores transmitem ao público todas as emoções dos personagens. Se você é apreciador de dramas impactantes que mexem com as emoções, “Milagre na Cela 7”, que está na Netflix, é uma escolha certeira.

Filme: Milagre na Cela 7

Direção: Mehmet Ada Öztekin

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 8/10