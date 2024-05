Comédia na Netflix é dose de humor que você precisa para encarar a semana

O ganhador do Emmy, Jerry Seinfeld, é mundialmente conhecido por sua criação mais bem-sucedida, a sitcom que leva seu sobrenome, “Seinfeld”, inspirada em experiências do cotidiano do próprio comediante. O protagonista é uma versão dele próprio, vivendo em Nova York e convivendo com seu pequeno grupo de amigos, que inclui Elaine (Julia Louis-Dreyfus), Cosmo (Michael Richards) e George (Jason Alexander).

A trivialidade das situações, aliada a um humor ácido e, às vezes, absurdo, fez uma legião de espectadores se identificar com esse grupo de personagens peculiares. A transmissão da série durou uma década e abriu caminho para sitcoms similares, como “Friends” e “How I Met Your Mother”.

Seinfeld já interpretou vários outros papeis na tela, a maioria deles, não tão representativos quanto seu alterego homônimo, Jerry Seinfeld. No entanto, esta é a estreia do diretor septuagenário. É preciso lembrar que ele começou em palcos de stand-up comedy e se tornou uma estrela mundial por causa do humor inteligente e sarcástico, além do timing perfeito. Visto como um gênio da comédia, o homem que ficou multimilionário com sua sitcom, considerada a melhor de todos os tempos por muitos críticos, pouco se importou em aparecer em papeis ao longo dos últimos 30 anos.

Seu mais recente trabalho, “A Batalha do Biscoito Pop-Tart”, estreou recentemente na Netflix e trouxe críticas mistas. Se por um lado muitos ficaram felizes e satisfeitos em vê-lo novamente nas telas, outros, por sua vez, não pareceram tão entusiasmados assim com este retorno.

O enredo acompanha uma disputa real, mas contada de uma forma um tanto exagerada, caricata e fantasiosa, entre a Kellogg’s e a Post, empresas de cereais norte-americanas. A briga comercial é ambientada nos anos 1960, durante a Guerra Fria, em um mundo em que transações de açúcar desencadeiam reuniões com o presidente John F. Kennedy e ameaças de mísseis entre Estados Unidos e União Soviética. O objetivo, aqui, é contar como essa rivalidade culminou na criação dos Pop-Tarts, uma espécie de bolacha de água e sal recheada. Comercializados até os dias atuais, os biscoitos possuem, hoje, quase 30 sabores doces e salgados.

“A Batalha do Biscoito Pop-Tart” reúne um elenco do mais alto nível de comediantes americanos, verdadeiros veteranos talentosos, que amenizam o fato de o filme de Jerry Seinfeld não ser tão bom assim. Melissa McCarthy, Amy Schumer, Hugh Grant, Jim Gaffigan, Christian Slater e Max Greenfield são alguns dos rostos que brilham no longa-metragem.

Com uma estética chamativa e até bonita, que dá a impressão de estarmos assistindo a um desenho animado, grandes jornais compararam seu visual com o de “Barbie”, de Greta Gerwig, que arrecadou mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias. Tecnicamente, Jerry Seinfeld mostra estar totalmente apto para dirigir, com decisões assertivas e acertadas em relação à fotografia, edição, elenco e design do filme.

Filme: A Batalha do Biscoito Pop-Tart

Direção: Jerry Seinfeld

Ano: 2024

Gênero: Biografia/Comédia/História

Nota: 7/10