Desligue o cérebro: comédia romântica no Prime Video é descanso para a mente e o coração

Uma espécie de “Sex and the City” das septuagenárias, “Do Jeito que Elas Querem: O Próximo Capítulo”, que está no Prime Video, é um filme de Bill Holderman escrito em parceria com Erin Simms. Para o bem ou para o mal, o comfort movie não oferece nada muito além de um mero entretenimento esquecível. Se é isso que você está procurando, veio ao lugar certo. Protagonizado por quatro atrizes extraordinárias, talentosas e estilosas, o enredo narra uma viagem entre amigas de um clube do livro que querem aproveitar os últimos dias de solteira da estonteante Vivian (Jane Fonda), que se encaixa perfeitamente em seu vestido de noiva.

Jane Fonda talvez não seja o melhor exemplo para se identificar em uma pessoa de 70 anos. Com um corpo inacreditavelmente esbelto, um rosto singularmente belo e uma carreira que continua de vento em popa, ela provavelmente se enquadra em uma categoria muito privilegiada de mulheres. Mesmo assim, Jane tem uma simpatia, carisma e personalidade que não nos permite cancelá-la. Ela é o tipo de pessoa que te faz querer ser sua amiga.

Mas em cada uma dessas atrizes super celebradas em Hollywood, temos modelos versáteis e únicos de mulheres que servem de inspiração para não temermos o tempo. Carol (Mary Steenburgen), Sharon (Candice Bergen) e Diane (Diane Keaton) completam o quarteto que desbrava os charmes medievais da Itália e se mete em situações cômicas e exageradas, recheadas de romance, amizade e aventura.

Se “Do Jeito que Elas Querem: O Próximo Capítulo” vale a pena ser assistido é certamente porque esse grupo de mulheres estão nele, por causa nela, contemplamos tudo o que admiramos. Enquanto Vivian é uma empresária do ramo hoteleiro de espírito livre que está prestes a se casar com Arthur (Don Johnson). Sharon é uma juíza de férias, enquanto Diane é uma mulher complacente, mas com um guarda-roupa de dar inveja, que sai com o gatérrimo e charmoso Mitchell (Andy Garcia). Carol é dona de um restaurante e casada com Bruce (Craig T. Nelson), que está se recuperando de um ataque cardíaco.

No primeiro filme, o livro que inspirou o grupo de mulheres foi “50 Tons de Cinza”. Neste, é “O Alquimista”, de Paulo Coelho, que dá tom aos diálogos e à moral da história. Ironicamente, Don Johnson é pai de Dakota Johnson, estrela de “50 Tons de Cinza”.

O enredo é cheio de clichês e piadinhas bobinhas sobre relacionamentos, a idade, amizade, pandemia, tecnologia e coisas do tipo. Apesar de querer panfletar sobre amizades femininas, mulheres independentes e cheias de autoestima aos 70, que ainda trabalham, se divertem e viajam sozinhas, e, além disso, ainda encontram novos amores nas idades maduras, os conflitos das personagens são pouco condizentes com a realidade da maioria das mulheres. Mesmo idosas, elas são brancas, ricas, bonitas, magras e privilegiadas.

Com cenários de tirar o fôlego, o filme de Bill Holderman tenta ser inovador e feminista, mas só repete a mesma fórmula de comédias hollywoodianas que refletem o American Way of Life. É divertido? Sim. É duradouro? Não.

Filme: Do Jeito que Elas Querem: O Próximo Capítulo

Direção: Bill Holderman

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10