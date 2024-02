O filme que acaba de chegar na Netflix e que todos os leitores assíduos e aspirantes a escritores deveriam assistir

Gente famosa nunca é como as idealizamos. Usamos sua arte como parâmetro para medir sua personalidade. São sempre românticos, gênios, sensíveis, tão parecidos com nós mesmos, compreensivos, compartilham emoções tão parecidas com as nossas. Na vida real e prática, não é bem assim que funciona. A arte é quase sempre um reflexo de um alterego que quase nunca habita aquele corpo. Além de que as pessoas, todas elas, possuem dias ruins, ficam mal-humoradas, querem ficar sozinhas, não querem atenção o tempo inteiro. Pode ser decepcionante chegar em alguém que se admira para conversar ou tirar foto e levar um “não”, mas é comum. Os ideais são fantasias.

Em “Best Sellers”, filme de Lina Roessler, escrito por Anthony Grieco, que está na Netflix, conhecemos a história de Harris Shaw (Michael Caine), um escritor octagenário e dono de um extenso currículo literário de sucesso, mas que está há um bom tempo em hiato. Lucy (Aubrey Plaza) é uma jovem herdeira de uma editora de livros que precisa salvar a empresa erguida pelo seu pai da falência. Com um contrato não cumprido pelo famoso escritor Harris Shaw, ela decide viajar para encontrá-lo e cobrar a dívida que ele tem com seu pai. Ela quer que ele entregue um manuscrito, um rascunho, qualquer coisa que sirva de promessa para o público literário. Uma publicação de sucesso seria capaz de salvar tanto Shaw de perder sua casa para a hipoteca, quanto evitar a ruína da empresa de Lucy.

“Best Sellers” é um filme previsível e com um roteiro plano demais, mas as atuações incríveis de Michael Caine e Aubrey Plaza felizmente conseguem resgatá-lo de ser um completo desperdício. Anunciado por Caine como o último filme de sua carreira, “Best Sellers” não foi o papel final do ator, que gravou outros dois longas-metragens depois deste. Ainda bem. Ainda não estamos prontos para dizer adeus para as incríveis e elegantes atuações do ator. Plaza tem um perfil de personagens. Ela sempre pega mulheres duronas e amargas, mas ainda bem que ela consegue desempenhar com bastante qualidade para nos manter interessados. Na verdade, Aubrey se tornou um tanto hipnótica. Eu não consigo tirar meus olhos dela e, se algum filme a anuncia no elenco, logo sinto vontade de assistir.

Outra vantagem de “Best Sellers” é a abordagem literária. Eu não me canso de filmes que giram em torno de escritores, do universo literário, que são inspirados por livros ou baseados em textos publicados. É sempre um tema fascinante para mim. Talvez porque eu seja jornalista e ame escrever. Talvez porque realmente seja algo interessante de abordar.

Shaw está resistente em lançar um produto novo, mas ele realmente precisa impedir o banco de tomar sua casa. Por outro lado, ele é um bêbado, teimoso e rebelde, que constantemente sabota os eventos da turnê de divulgação milimetricamente planejada por Lucy para anunciar o livro novo. Ele é mal-educado com seus fãs, urina no livro em público e ateia fogo em uma livraria. Um antissocial contumaz e indomável, Shaw parece um caso perdido para Lucy.

Uma crítica à geração tiktok, que está mais preocupada em ser fã pelo hype que pelo esforço intelectual em torno do projeto, o filme satiriza a futilidade, os novos escritores de best-sellers, o público que está mais interessado nas camisetas estampadas com o rosto do artista e com uma foto para o Instagram que com o trabalho empenhado pela pessoa, “Best Sellers” é uma dose de diversão agridoce para seu dia.

Filme: Best Sellers

Direção: Lina Roessler

Ano: 2021

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10