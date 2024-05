Baseado em best-seller traduzido para mais de 20 idiomas, o romance que você ainda não viu no Prime Video

Baseado no romance homônimo de Sally Thorne “O Jogo do Amor — Ódio” é uma comédia romântica dirigida por Peter Hutchngs e adaptada para as telas por Christina Mengert. Lançado em 2021, o filme gira em torno de dois assistentes de CEOs de uma editora de livros que se odeiam e vivem diariamente em pé de guerra. Lucy Hutton (Lucy Hale) é uma garota bagunceira e competitiva, que ama livros desde a infância e sonha em subir de cargo. Para seu azar, Joshua Templeman (Austin Stowell) é igualmente competitivo, minucioso, adora corrigir os erros gramaticais dela, é organizado e dedicado. Seus chefes eram de editoras diferentes de Nova York que se fundiram e fizeram com que eles fossem obrigados a conviverem e lutarem por seus cargos na empresa.

Todos os dias, quando Lucy volta para casa do trabalho, ela escreve fanfics sobre personagens dos “Smurfs” em um fórum online. Um dia, ela tem um sonho erótico com Joshua e acredita que ele está tentando invadir sua mente para dominá-la. Então, Lucy decide fazer o mesmo jogo, indo trabalhar com um vestido preto de veludo sensual e seduzindo-o. Ela, no entanto, arma um encontro fajuto para plantar uma espécie de ciúmes em Joshua com o nerd do departamento do design, Danny (Damon Duanno).

Quando Lucy e Joshua pegam o elevador para irem embora ao final do dia, o clima esquenta e eles acabam trocando beijos ardentes. Está chovendo do lado de fora do edifício e ele oferece carona para Lucy até o local de seu encontro. No dia seguinte, ela recebe um buquê de flores e acredita ter sido de Danny, com quem descobriu tem algumas afinidades. Quando um projeto seu é rejeitado no trabalho, enquanto o de Josh é acolhido, ela decide travar uma guerra contra ele durante uma atividade da equipe de trabalho no pinball. Mas, durante a troca de tiros, Lucy passa mal e vomita na roupa de Joshua, que percebe que adversária está queimando de febre.

Ele leva Lucy para casa e chama seu irmão médico, Jaf (David Ebert), que é igualmente atraente. Ela escuta os dois conversarem sobre Joshua ainda não ter confirmado presença no casamento do irmão. A relação entre eles parece competitiva e isso vai além da escolha de profissão de Josh, que não se tornou médico como o resto de sua família.

Depois de ele fazer uma faxina na casa de Lucy, ela propõe ser sua acompanhante no casamento do irmão, como recompensa, mas entre um e outro mal-entendido, a relação deles vira um jogo de atração e separação. Essa receita não é original e é bastante previsível. Mas o enredo é sustentado graças ao humor, charme e química de Lucy Hale e Austin Stowell. Além disso, o filme não se leva a sério, ainda bem, o suficiente para pretender ser algo além de um “comfort movie” bobinho e romântico.

Gravado em um período de um mês, entre novembro e dezembro de 2021, ainda durante a pandemia de Covid-19, em Nova York, o filme é considerado um dos responsáveis pelo retorno do hype das comédias românticas, que ficaram cerca de uma década fora do radar, sem produções relevantes do gênero. Não espere muito de “O Jogo do Amor — Ódio”, no Prime Video, mas espere relaxar com uma obra relaxante e leve.

Filme: O Jogo do Amor — Ódio

Direção: Peter Hutchings

Ano: 2021

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10