Indicada ao Oscar, comédia romântica com a maior bilheteria da história do cinema está na Netflix

“Casamento Grego” foi um fenômeno há 21 anos, quando lançado. Roteiro de estreia de Nia Vardalos, que também estrelou essa comédia romântica de maior bilheteria da história do cinema, ela jamais poderia imaginar a proporção que seu filme tomaria, especialmente depois de ouvir de sua agente que ela não era bonita o suficiente para ser protagonista.

Nia constrói sua redação em torno do romance proibido de Toula Portokalos, uma mulher de 30 anos superprotegida pela família conservadora e de origem grega, que trabalha no restaurante do pai, Gus (Michael Constantine). Ele é um homem orgulhoso e apegado às raízes e tradições. Ele a esposa, mãe de Toula, Maria (Lainie Kazan), querem que a filha se case com um bom partido grego e dê continuidade à linhagem da família. No entanto, Toula está ansiosa para desbravar o mundo. Criada em uma redoma para se tornar uma boa esposa e dona de casa, ela quer ir para a faculdade, trabalhar e ser independente. É no meio desta jornada de libertação e autoconhecimento que ela conhece Ian (John Corbett), o amor da sua vida.

Infelizmente, seu encontro com o destino despedaça as expectativas de sua família. O que a torna feliz é justamente o motivo da infelicidade dos seus pais. Ian é tudo que eles não queriam para Toula, mas logo eles terão de admitir que não se pode lutar contra o amor, porque ele sempre vence. Ou quase sempre. O sentimento entre Toula e Ian é tão genuíno que ele ignora a recusa de Gus em permitir que ele namore sua filha e a pede em casamento. Toula aceita. No entanto, com a decepção de seu pai, que choraminga a todo momento pelos cantos da casa, ela pensa em desistir. Mas Ian não vai jogar a toalha tão fácil. Ele se compromete a fazer o possível para se encaixar na família gigantesca, barulhenta, comilona e intrometida de Toula.

Os pais dele são o completo oposto de Gus e Maria. Comedidos demais e até arrogantes, o encontro entre as duas famílias provoca um choque cultural. No entanto, Toula e Ian nasceram um para o outro, apesar de tantas diferenças. Conforme organizam a festa de casamento, Ian vai se encaixando nessa família incomum, mas calorosa.

O roteiro de “Casamento Grego” nasceu a partir de um monólogo de Nia, testado em alguns teatros e depois apresentado em um workshop da HBO. Com a carreira sendo administrada por uma agente que não acreditava em seu talento e esperando o dia inteiro por uma ligação oferecendo um papel no cinema, Nia decidiu que não esperaria os filmes chegarem até ela, mas ela própria faria seu roteiro. Tom Hanks assistiu a uma apresentação do monólogo, a convite de sua esposa, Rita Wilson, e se interessou pelo roteiro, fazendo uma proposta para Nia por meio de sua produtora, a Playtone, que realizou o filme.

Nia é canadense de Winnipeg e baseou o roteiro em sua própria família e suas experiências de vida. Antes de Tom Hanks dar a ela a oportunidade de fazer seu filme conforme sua própria ideia criativa, outros produtores tentaram modificar a ideia original e até oferecer o papel principal, de Toula, para uma atriz considerada “bonita”. Tom Hanks, no entanto, achou essencial que Nia fizesse a protagonista, dando integridade à personagem.

“Casamento Grego” concorreu ao Oscar de melhor roteiro original e se tornou um sucesso de arrecadação para o gênero. Uma comédia romântica original, ousada e criativa, tem toda razão de ter tido toda a aclamação do público. Uma verdadeira brisa refrescante no ar requentado de Hollywood.

Filme: Casamento Grego

Direção: Joel Zwick

Ano: 2003

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10