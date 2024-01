Novo filme de Kevin Hart na Netflix é o mais assistido da atualidade em 113 países

Kevin Hart tem se notabilizado recentemente por suas frequentes aparições em produções da Netflix. Esse destaque vem na esteira de um acordo com a plataforma, que lhe permite produzir e atuar em múltiplos projetos anualmente. Esse arranjo tem seus prós e contras.

Nos filmes “O Homem de Toronto” (2022) e “De Férias com a Família” (2022), Hart entrega performances que se destacam. No entanto, há uma semelhança marcante entre esses filmes que, com o tempo, pode afastar o público. Em contrapartida, no filme “Lift: Roubo nas Alturas”, dirigido por F. Gary Gray, Hart oferece uma atuação que se diferencia por uma maior sobriedade.

Hart interpreta Cyrus, líder de um grupo de golpistas que operam internacionalmente. O filme começa em Veneza, com o personagem de Hart a caminho de um leilão de arte, onde a obra “O Prelúdio” de Kehinde Wiley é destaque. O roteiro de Daniel Kunka critica ironicamente o mercado de arte contemporânea, onde obras de arte são comercializadas como itens de luxo, apesar de sua transitória relevância cultural.

A narrativa se desenrola com a investigadora Abby, interpretada por Gugu Mbatha-Raw, seguindo Cyrus de perto. À medida que a trama avança, os dois desenvolvem um relacionamento amoroso nada convencional. Paralelamente, o filme apresenta um enredo de ação centrado no roubo de barras de ouro em um avião a caminho de Zurique.

O filme equilibra habilmente elementos de ação, crítica cultural e romance, com uma direção precisa de Gray e uma performance renovada de Hart, que se distancia de seus papéis habituais, oferecendo uma nova e envolvente experiência ao espectador.

Filme: Lift: Roubo nas Alturas

Direção: F. Gary Gray

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10