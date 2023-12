4 filmes doidos e inteligentes na Netflix que vão fritar seu cérebro

The Discovery (2018), Charlie MacDowell

Divulgação / Netflix

Após a comprovação científica da vida após a morte, o mundo é transformado por uma onda de suicídios, com milhões de pessoas buscando um novo começo. No centro dessa revolução está o cientista responsável pela descoberta, cujo próprio filho se mostra cético e preocupado com as consequências morais e filosóficas da invenção de seu pai. A história se desenrola quando o filho do cientista encontra uma mulher com um passado trágico, cuja vida foi afetada diretamente pela descoberta. Juntos, eles embarcam em uma jornada que os leva a questionar a natureza da vida, do amor e da realidade, em busca de respostas que poderiam mudar o mundo para sempre.