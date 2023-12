O filme que vai te fazer cancelar todos os compromissos e ficar em casa no final de semana acaba de chegar à Netflix

McG é o rei do cinema de entretenimento. Seu currículo é recheado de comédias, romances e ações, como “As Panteras: Detonando” “O Exterminador do Futuro: A Salvação” e “3 Dias para Matar”, além de séries de sucesso, como “Chuck”, “Shadowhunters — Caçadores de Sombras” e “Máquina Mortífera”. Seu último trabalho é também sua mais recente parceria com a Netflix, no divertido e familiar “Trocados”.

Uma mistura de “Sexta-Feira Muito Louca”, “17 Outra Vez” e “De Repente 30”, o enredo escrito por Victoria Strouse, Adam Sztykiel e Amy Krouse Rosenthal narra a história da família Walker, formada pelos pais, Jess (Jennifer Garner) e Bill (Ed Helms), os adolescentes CC (Emma Myers) e Wyatt (Brady Noon), e o bebê Miles (Lincoln e Theodore Sykes). Enquanto cada um vive momentos muito particulares de suas vidas e estão cheios de ambições e sonhos, a família tem problemas em colocar estes objetivos em sintonia. Então, durante um evento astronômico que só acontece a cada centena de anos, eles trocam de identidades, colocando um sob a pele do outro.

Tudo, claro, tem o dedo da Angelica (Rita Moreno), uma quiromante que os aborda no observatório espacial. Quando ela percebe a divergência entre eles, logo lança uma espécie de feitiço pelos olhos que faz com que CC troque de corpo com a mãe, Wyatt com o pai e Miles com o cachorro. Assistir cada um ter de encarar a rotina de trabalho ou escola no lugar do outro é, no mínimo, hilário.

O desafio familiar faz com que eles sintam empatia o bastante para reencontrar um equilíbrio e se reconectar. Enquanto CC e Wyatt estão prestes a sair de casa, ela para jogar bola na seleção nacional de futebol e ele para a faculdade, os pais lamentam o futuro ninho vazio. Durante uma semana, eles tentam provocar o mínimo de danos na vida um do outro, mas, claro, sem muitas confusões, não há filme. Enquanto isso, técnicos tentam consertar um complexo telescópio que se quebrou no momento da troca de corpos. Eles acreditam que o aparelho precisa ser reparado a tempo do tal evento astronômico para que possam voltar para suas próprias identidades, já que a dica de Angelica era sobre “consertar o que está quebrado”.

Relações familiares são sempre complexas. Não há nenhuma família que seja completamente equilibrada e sem problemas. No entanto, “Trocados” não ensina que os lares precisam ser perfeitos, apenas unidos. A receita desse filme pode ser velha, mas ainda funciona. O roteiro é bem-construído, os diálogos são bons e as piadas são engraçadas. Atuações cativantes e hilárias de cada membro dos Walker, além da química que eles trocam na tela, fazem cada minuto da trama valer a pena. Para McG, o mérito dessa sinergia é de Jennifer Garner, que tomou a liderança, levou todo o elenco para jantar em sua casa e realizou brincadeiras que foram estranhamente eficientes em uní-los.

Além de tudo isso, “Trocados” também se passa durante o Natal, último ingrediente desse bolo perfeito para toda a família e que, com certeza, resulta em um produto de entretenimento bastante competente.

Filme: Trocados

Direção: McG

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 9/10