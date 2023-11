Baseado em livro de ganhador do Pulitzer, filme com Ben Affleck é uma das mais belas e impactantes histórias do Prime Video

Oitava direção de George Clooney, “Bar Doce Lar” foi lançado em 2021 e é baseado no livro de memórias de JR Moehinger sobre sua infância em Long Island. Embora tenha sido cogitada sua nomeação à disputa ao Oscar, o filme ficou de fora da premiação da Academia. No entanto, Ben Affleck concorreu como melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro, além do filme ter sido indicado em diversas outras premiações menores.

O longa-metragem é uma injeção de esperança e doçura nos espectadores e gira em torno da infância e juventude de JR (Tye Sheridan), um garoto que vai morar com o avô em Manhasset e, a partir disso, começa a conviver com a família de sua mãe, especialmente com seu tio Charlie (Ben Affleck), carismático dono de um bar que insere JR no seu círculo social. Charlie se torna uma figura paterna para o garoto, lhe ensinando lições de vida e de masculinidade.

JR sempre teve o pai ausente. Ele o conhece apena como Johnny Ace (Max Martini), a voz na rádio. Embora tenha tio Charlie em sua vida, a vacância deixada pelo pai parece sempre profunda e oca, fazendo JR procurar incansavelmente por ele e tentar substituí-lo por outras relações afetivas, como com Sidney (Briana Middleton), uma garota com quem vive um complicado relacionamento. Sidney nunca quer assumir namoro com JR e chega a dispensá-lo dezenas de vezes. Mesmo assim, o rapaz sempre volta implorando por seu amor.

JR, embora tenha tido uma infância humilde, foi um garoto extremamente inteligente e estudioso, que conseguiu trilhar um caminho acadêmico de sucesso até a Universidade de Yale, uma das instituições da Ivy League. Sua mãe gostaria que ele fosse um advogado, mas sua paixão por escrever o leva até o jornalismo. O filme acompanha a trajetória de crescimento e amadurecimento de JR, tanto pessoal quanto profissional, trilhando a rota dos anos 1960, 1970 e 1980. Com uma cenografia, figurinos, música e atmosfera detalhista e caprichada, George Clooney calibra o público para a época em que sua história é retratada, nos levando através de uma deliciosa e comovente jornada épica.

Na verdade, Clooney decidiu fazer este filme justamente porque foi impactado pelas memórias afetivas despertadas pela autobiografia de JR. Apesar do cineasta e ator ter crescido em Kentucky e ter uma história de vida bem diferente da do escritor, Clooney se conectou por meio das lembranças dos bares, onde também cresceu, das músicas, dos cheiros, dos filmes e da estética da época que o levou para um êxtase de nostalgia que o influenciou imediatamente a querer realizar o filme. Além disso, Clooney tinha o tio George, também bartender, que o levava para passeios e também o apresentava para seus amigos.

Essa é a segunda colaboração de Clooney e Affleck, que também trabalharam juntos em “Argo”. Embora Clooney tenha tido que dispensar um papel no filme dirigido por Affleck por conflitos na agenda, já que na mesma época ele gravava “Nos Idos de Março”, ele foi produtor do longa-metragem que levou nada menos que três estatuetas do Oscar, tendo concorrido a sete.

Filme: Bar Doce Lar

Direção: George Clooney

Ano: 2022

Gênero: Drama

Nota: 9/10