Baseado em best-seller, romance bobinho no Prime Video vai te ajudar a resetar o cérebro

Com tantos filmes chegando no streaming e nos cinemas, às vezes tudo o que precisamos é de um filme reconfortante, que vai melhorar nosso dia e nos fazer ficar mais leves. Esse é o caso de “Fazendo meu Filme”, uma comédia romântica adolescente, leve e divertida, que vai te conquistar do início ao fim.

Meninas e meninos nascidos nos anos 2000 com certeza se depararam com “Fazendo Meu Filme” nas prateleiras das livrarias. O livro foi o primeiro romance publicado de Paula Pimenta e marcou uma geração de adolescentes que acompanhou toda a saga. A adaptação para os cinemas já havia sido prometida pela autora há alguns anos, e finalmente chegou às telonas.

A trama conta a história de Estefânia, mais conhecida como Fani (Bela Fernandes), uma adolescente mineira, de 16 anos, que é apaixonada por cinema. Fani possui todos os problemas e questões comuns de todo adolescente: desentendimentos com os pais; dificuldades na escola; brigas com os colegas e uma paixão secreta.

Gabi (Alanys Santos) e Natália (Júlia Svascinna) são suas melhores amigas. Gabi é superinteligente e antenada nas novas tecnologias, enquanto Natália é comunicativa, divertida e totalmente apaixonada por Matheus, seu colega de sala. Léo (Xande Valois) é seu melhor amigo e os dois vivem uma amizade inseparável desde que Fani entrou para escola.

Como num passe de mágica, somos transportados para uma época em que tudo era mais fácil, sem as preocupações do trabalho e do dia a dia, apenas a dúvida de qual seria a programação depois da escola e quais seriam os encontros e passeios com os amigos durante as férias. O clima dos anos 2000 figura os cenários, a trilha sonora e a energia do filme, que apresenta recursos que aproximam o longa do romance de Paula Pimenta.

Além de imprimir um roteiro extremamente fiel à narrativa original, o uso da quebra da quarta parede durante vários momentos do filme, faz com que Fani seja a narradora da própria história, estabelecendo uma dinâmica muito parecida com a de uma trama literária.

Gradualmente, a vida pacata e perfeita de Fani começa a tomar novos rumos quando seus pais a inscrevem em um processo seletivo para um intercâmbio na Inglaterra. O pesadelo vira realidade quando Fani recebe o resultado da prova, que informa que ela foi aprovada em primeiro lugar, e o pior, terá de ficar longe de seus amigos durante um ano.

Aos poucos, Léo começa a se afastar de Fani por não querer lidar com a dor da despedida. Os encontros e conversas intermináveis dos dois começam a se tornar cada vez menos frequentes, e agora a atenção de Léo se volta para Vanessa (Giovanna Chaves), sua fuga para esquecer de Fani.

Simultaneamente, Fani começa a perceber que Léo talvez sentisse algo por ela, e as peças do quebra-cabeça vão se encaixando: as declarações de amor anônimas, os CDs com músicas de amor escolhidas especificamente para ela, e até o olhar doce e apaixonado que ele entrega para ela.

Os amigos inabaláveis começam a se transformar em amantes, e de repente, tudo passa a fazer sentido. A paixão avassaladora também começa a surgir por parte de Fani, que decide que fará tudo que estiver ao seu alcance para conquistar sua atenção novamente e fazê-lo perceber que ela também está apaixonada por ele.

A narrativa se torna frenética. Nos vemos vidrados à tela, torcendo para que o casal tenha um momento a sós para que possam conversar e se entender, apesar de tudo em volta parecer conspirar para que eles não fiquem juntos, desde provas de recuperação, uma viagem para o Rio, e, principalmente, o intercâmbio que se aproxima.

A data da viagem de Fani está cada vez mais próxima e ela ainda não conseguiu revelar seus sentimentos por Léo. Até que, repentinamente, ela tem a ideia de fazer um CD especial para ele, com músicas que a lembravam dele e que seriam capazes de fazê-lo entender seu sentimento.

Quando Léo finalmente escuta o CD e entende que o sentimento de Fani é recíproco, ele decide preparar uma surpresa para ela. Quando volta de viagem, ele organiza uma festa de despedida para ela e escreve uma carta, da qual ele entrega somente no dia de sua partida, quando vai até a casa dela para se despedir.

Léo inventa um pretexto para convencer Fani de que ele não poderia ir até o aeroporto se despedir dela. A mentira foi uma desculpa para que ele não precisasse encarar a dor da despedida de uma vez por todas. Gabi e Natália percebem o que está acontecendo e vão até a casa de Léo para convencê-lo a ir até o aeroporto se declarar para Fani.

Quando Léo chega no aeroporto, Fani já tinha lido a carta, com todas as ternas e afetuosas palavras dele, revelando seu amor pela protagonista. O momento mais aguardado do livro e do filme, finalmente acontece da forma mais impactante possível, o sagrado e inigualável momento das comédias românticas.

O olhar do casal se encontrando depois de tantas dúvidas, medos e inseguranças é o mais puro e singelo retrato do amor juvenil: cheio de inocência, intensidade e curiosidade sobre tudo que ainda está por vir. A consagração do amor de Léo e Fani é simples, apaixonante e emocionante ao mesmo tempo.

“Fazendo Meu Filme”, no Prime Video, é um romance para todas as idades e uma das mais belas histórias de amor da literatura, e agora do cinema. Sem dúvidas esse filme de amorzinho merece cinco estrelas, assim como Fani diria.

Filme: Fazendo meu Filme

Direção: Pedro Antônio

Ano: 2024

Gêneros: Romance

Nota: 10