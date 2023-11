Os 3 filmes mais assistidos da Netflix neste momento em todo o mundo

O Melhor Natal de Todos! (2023), Mary Lambert

Divulgação / Netflix

Durante anos, Jackie tem enviado boletins natalinos ostensivos, acentuando cada conquista em sua vida impecável, o que deixa Charlotte, sua ex-colega de faculdade, se sentindo inadequada. No entanto, um golpe do destino coloca Charlotte e sua família na porta da casa de Jackie às vésperas do Natal. Determinada a desmascarar a suposta perfeição da vida de Jackie, Charlotte abraça a oportunidade. À medida que os eventos se desenrolam, segredos são revelados, e a fachada brilhante de Jackie começa a desmoronar. O encontro forçado entre as duas amigas revela verdades inesperadas sobre a complexidade da vida e a importância da autenticidade. À medida que o Natal se aproxima, Charlotte descobre que a verdadeira magia não reside na busca da perfeição, mas na aceitação sincera das imperfeições que tornam a vida verdadeiramente significativa.