5 melhores estreias da semana na Netflix

Ninguém Precisa Acreditar em Mim (2023), Fernando Frías de la Parra

Divulgação / Netflix

Juan Pablo, prestes a iniciar um PhD em Literatura em Barcelona, parte do México com sua namorada, Valentina. Antes da partida, porém, ele se vê involuntariamente envolvido em uma rede criminosa, tornando-se a fonte de inspiração para o livro dos seus sonhos. Enquanto busca realizar sua paixão literária, Juan Pablo inadvertidamente desencadeia uma série de reviravoltas absurdas e sinistras em sua vida. Agora, ele se depara não apenas com o desafio acadêmico em Barcelona, mas também com as consequências inesperadas de sua associação com o mundo obscuro do crime, transformando seu percurso acadêmico em uma jornada repleta de suspense e surpresas.