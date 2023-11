Novo filme da Netflix com Adèle Exarchopoulos vai fazer você querer ficar em casa

Mélanie Laurent, firme em sua evolução de atriz para diretora, apresenta com perspicácia “As Ladras”, um filme que desafia o olhar convencional sobre a feminilidade ao retratar mulheres determinadas a redefinir as expectativas impostas sobre elas. Ao invés de se submeterem a estereótipos, as protagonistas de Laurent esboçam um cenário onde a falibilidade masculina torna-se um contraponto quase infantil diante da sagacidade feminina.

O filme é uma continuidade da reflexão iniciada com “O Baile das Loucas”, e agora a diretora refina ainda mais sua abordagem, enlaçando o público com um compromisso de autenticidade e a busca pelo incomum. No coração da narrativa de “As Ladras”, três gerações de mulheres exemplificam a versatilidade e a relevância de cada personagem, independente de gênero. Laurent reverbera estratégias e ideias de seus trabalhos anteriores, consolidando um diálogo com seu público. A trama começa com Carole, uma ladra veterana, e sua parceira Alex, que negligencia suas responsabilidades por distrações amorosas, um deslize que poderia custar suas vidas.

A dinâmica entre Laurent e Adèle Exarchopoulos é envolvente, introduzindo o espectador a um mundo inspirado no universo dos quadrinhos “A Grande Odalisca”. Carole, embora anseie pelo repouso que sua fortuna ilícita poderia proporcionar, se vê ainda presa ao jogo de gato e rato, um ofício que traz consigo tanto a adrenalina quanto o peso inegável do tempo, um tema que Laurent aborda com discrição.

Adèle Exarchopoulos irradia a energia da juventude, e ao lado de Sam, uma piloto de corrida que renuncia às pistas por causa do sexismo estrutural, encontra um novo caminho na equipe de Carole. Juntas, elas são a personificação do vigor juvenil, seduzidas pela promessa de uma aposentadoria segura, contudo, é a promessa da próxima dose de adrenalina que realmente as mantém.

O trio é completado por Manon Bresch, cuja presença adiciona um charme misterioso ao grupo, e no terceiro ato da história, elas se veem obrigadas a colaborar com a Madrinha, interpretada por uma Isabelle Adjani quase irreconhecível sob o véu do tempo e da cirurgia plástica.

“As Ladras” de Laurent dialoga com filmes como “Bela Vingança” e “A Bailarina”, pois consegue entreter e ao mesmo tempo inserir debates profundos. É a escrita de Laurent, junto com Christophe Deslandes e Cédric Anger, que habilmente tecem um enredo onde o que é imediatamente perceptível é apenas a ponta do iceberg. O filme provoca e diverte, um equilíbrio meticulosamente calibrado pela visão de Laurent, que prima pela sagacidade e pela complexidade de seus personagens femininos, transformando o filme em um manifesto sutil de resistência e determinação.

Filme: As Ladras

Direção: Mélanie Laurent

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Comédia/Policial

Nota: 8/10