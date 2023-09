O filme da Netflix que ficará preso em sua cabeça muito tempo depois dos créditos finais

Com “O Desconhecido”, somos convidados a embarcar em uma jornada de suspense e intriga, ambientada nas paisagens rústicas e enigmáticas da Austrália. Este é um filme que não apenas excede as expectativas, mas redefine o gênero, proporcionando uma experiência cinematográfica excepcional. Thomas M. Wright, com sua direção meticulosa, transforma uma história real em um thriller envolvente, destacando-se como um verdadeiro maestro de tensões.

A produção se destaca não apenas por sua história impactante, mas pela imersão meticulosa em cada cena, capturando o espectador em uma teia de questionamentos e surpresas. Sean Harris e Joel Edgerton, ambos apresentam performances extraordinárias, infundindo uma profundidade única em seus personagens, tornando-os memoráveis e enigmaticamente reais.

A narrativa, entrelaçada com mistérios e tensões crescentes, constrói uma atmosfera envolvente onde as linhas entre o bem e o mal se embaçam. O filme revela um jogo de xadrez mental, onde as jogadas são cuidadosamente calculadas e cada movimento pode significar a diferença entre a justiça e a impunidade.

A relação entre Henry e Mark torna-se o núcleo emocional da trama, ilustrando a complexa dualidade do ser humano, onde todos carregam sombras internas. Suas interações demonstram uma dança delicada entre confiança e suspeita, trazendo uma nova camada de profundidade à narrativa, enquanto a audiência é levada a questionar as verdadeiras intenções por trás de cada gesto e palavra.

A construção psicológica dos personagens faz com que o público seja capaz de perceber, por meio de sutilezas e nuances, a luta interna de cada um deles, deixando claro que o filme tem como foco explorar não apenas a tensão exterior, mas também as tempestades interiores dos protagonistas.

Mark, personagem de Edgerton, retrata a luta interna entre a empatia e a justiça, sua aproximação com Henry é um jogo de espelhos, refletindo seus próprios medos e inseguranças, criando uma atmosfera de desconforto e incerteza que permeia cada cena, mostrando que mesmo os justos podem ser consumidos pela escuridão.

Ao abordar a morosidade e as limitações do sistema judiciário, o filme também lança luz sobre as falhas estruturais que permeiam até mesmo as nações mais desenvolvidas. Apresenta-se um dilema que coloca em xeque a eficácia das instituições de justiça, provocando reflexões sobre os desafios enfrentados na busca pela verdade.

A inclusão de locais autênticos, como o Monte Beerwah, acrescenta um elemento de realismo e intensidade, lembrando constantemente o público da verdadeira tragédia que inspirou a obra. Não apenas um thriller, “O Desconhecido” é um convite a explorar os recônditos mais sombrios da mente humana e confrontar os demônios que lá residem.

Este filme, por meio de sua perspectiva única e abordagem distinta, redefiniu as expectativas para filmes de suspense, estabelecendo-se como uma joia rara na coleção da Netflix e entregando uma experiência que permanecerá na mente do público muito tempo após o término dos créditos finais.

Filme: O Desconhecido

Direção: Thomas M. Wright

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Policial

Nota: 10/10