Ganhador do Oscar e aplaudido de pé, filme com Carey Mulligan, na Netflix, é um dos mais assistidos do mundo na atualidade

“Bela Vingança”, ilustrado pelo talento narrativo de Emerald Fennell, revela uma intrincada jornada de um roteiro original premiado com o Oscar, submergindo o espectador numa tempestade de emoções, complexidade e drama refinado. Fennell, além de aclamada diretora, é uma atriz versátil, cujo talento fez seu debut em 2020. Carey Mulligan, dotada de uma presença enigmática e atraente, encarna Cassandra, uma mulher multifacetada que navega pelo mar de paradoxos da sociedade, mascarando suas feridas com um semblante ousado e, ao mesmo tempo, intrigante.

O filme desenrola uma tapeçaria de eventos tragicômicos, onde o humor sombrio se entrelaça com reviravoltas inesperadas, levando o público a uma montanha-russa de sensações. Descobrimos Cassandra, outrora uma estudante de medicina de futuro brilhante, cujo destino é drasticamente alterado pela tragédia que abate sua amiga Nina. A perda da amiga catalisa uma metamorfose em Cassandra, levando-a a abandonar sua vida antiga e a imergir num ciclo de vingança subversiva.

Numa reviravolta do destino, Cassandra cruza caminhos com Ryan, interpretado por Bo Burnham, um personagem que se destaca por sua aparente moralidade e genuinidade, oferecendo um vislumbre de esperança e renovação para a protagonista atormentada. Entretanto, as sombras do passado não se dissipam facilmente, e a revelação de um vídeo horripilante reacende a chama vingativa em seu coração, impulsionando-a em sua busca por justiça e redenção.

Emerald Fennell, conhecida por sua multifacetada carreira, abraçou um projeto que destila uma potente mensagem social. A obra ressoa como um espelho da realidade, evidenciando as sombras do abuso e impunidade. O filme surpreende pelo seu poder de engajamento e pela capacidade de provocar reflexões intensas, marcando um marco inaugural na carreira de Fennell como diretora e uma consagração no universo cinematográfico.

A inspiração para o título e a narrativa do filme foram retiradas das sombras de eventos verídicos. O caso de Brock Turner em 2016 serviu como um macabro ponto de partida para Fennell explorar a dicotomia entre privilégio e justiça, revelando as fraturas da sociedade moderna. As pré-estreias do filme foram palco de debates fervorosos e reações inesperadas, evidenciando o impacto profundo e a relevância da obra no zeitgeist contemporâneo.

Carey Mulligan, uma joia da sétima arte, tem uma trajetória marcada por performances envolventes e versatilidade artística. Em “Bela Vingança”, ela se entrega de forma sublime, tecendo uma atuação repleta de nuances, ressentimentos e assertividade, capturando a essência de sua personagem com uma intensidade que arrebata o público, desde os créditos iniciais até os momentos finais, consolidando-se como uma força formidável no panorama artístico.

Este filme não é somente um produto cinematográfico; é um comentário pungente sobre a sociedade, é um retrato cru e inovador da realidade atual, sendo um exemplar icônico do gênero Policial/Drama/Mistério/Comédia. Fennell e seu elenco conseguiram cristalizar um épico moderno, um relato visceral e incisivo que ressoará por gerações, sendo uma obra que deveras merece uma nota perfeita.

Filme: Bela Vingança

Direção: Emerald Fennell

Ano: 2020

Gênero: Policial/Drama/Mistério/Comédia

Nota: 10