Vencedor de três Oscars, filme considerado o mais triste da história do cinema está no Prime Video

“O Pianista” é, sem dúvidas, uma das maiores obras-primas cinematográficas sobre o holocausto dos judeus. O longa, adaptado do livro baseado em fatos escrito por Wladyslaw Szpilman, é dirigido por um dos grandes mestres do cinema, Roman Polanski. A obra rendeu três Oscars: Melhor roteiro adaptado, Melhor ator e Melhor diretor.

A trama nos apresenta Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), um pianista judeu que vive em Varsóvia com sua família durante a 2ª Guerra Mundial. Wladyslaw é um músico talentoso e reconhecido, tocando peças eruditas nas rádios da cidade. Quando a primeira bomba cai em Varsóvia, em 1939, a família Szpilman começa a enfrentar dificuldades e tem de se esforçar diariamente para garantir alimentação e sustento.

Aos poucos, os horrores da guerra e do holocausto alcançam a família. Tudo muda quando os jornais anunciam que os judeus precisarão usar uma estrela de Davi estampada sobre suas roupas, para serem identificados. Com isso, a exclusão se intensifica. Judeus não podem mais andar tranquilamente pelas ruas, frequentar bares e cafés, e precisam obedecer ao toque de recolher.

Algum tempo depois, um novo decreto abala a família: eles serão realocados a um local isolado da cidade, cercado por um muro. A partir desse momento, a vida deles se torna um pesadelo. A escassez de recursos se intensifica, e a violência policial contra os judeus é cada vez mais brutal.

Certo dia, Szpilman e sua família são levados para um local ainda mais degradante: o Gueto de Varsóvia. Lá, enfrentam condições insalubres, desconforto e miséria, vivendo em constante temor dos oficiais alemães. As atrocidades do holocausto intensificam-se: famílias são separadas, e judeus são mortos brutalmente.

Logo após, os alemães organizam o transporte de judeus para os campos de concentração. Enganados com promessas de um futuro melhor, muitos embarcam, mas a realidade é aterradora: nos campos, são assassinados de maneiras cruéis.

Graças à intervenção de um policial conhecido, Wladyslaw consegue escapar desse destino. Separado de sua família, sua vida torna-se uma montanha-russa de emoções. Seu percurso é tão intenso que cativa completamente o espectador.

Szpilman vive à beira do abismo, incerto de seu futuro, mas busca sobrevivência a todo custo. Consegue abrigo temporário com amigos, mas logo precisa se mudar novamente. Passa os últimos anos da guerra escondido nas ruínas de Varsóvia. Em várias ocasiões, parece que ele não sobreviverá. Contudo, persiste e, com a ajuda de um oficial alemão tocado por sua habilidade musical, sobrevive até o final da guerra.

Polanski entrega um filme notável, cuja direção sensível nos mantém presos à trajetória de Szpilman. “O Pianista” é uma representação crua do holocausto, mas termina com uma mensagem de resiliência e esperança. Szpilman, com seu amor profundo pela música, encerra a obra com um magnífico concerto, celebrando sua resistência e paixão.

Filme: O Pianista

Direção: Roman Polanski

Ano: 2003

Gêneros: Drama

Nota: 10/10