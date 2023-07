5 filmes que acabaram de chegar na Netflix e não vão te deixar piscar os olhos

Pânico (2022), Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

Após uma ligação misteriosa, um homem mascarado esfaqueia Tara, uma adolescente que estava sozinha em casa. No hospital, ela recebe a visita de seus colegas de escola e de sua irmã, Sam, com seu namorado. Mais tarde, em um bar, um cara é atacado pelo mascarado no estacionamento. Sam entra em contato com uma das primeiras vítimas do psicopata, Dewey, para obter ajuda. Ele avisa duas outras vítimas originais, Sidney Prescott e Gale Weathers, para avisar que o mascarado está de volta. Quem é ele? Quantos mais devem morrer?