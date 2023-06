Os 5 melhores filmes da Netflix influenciados pela filosofia de Friedrich Nietzsche

O contexto no qual as grandes mentes da humanidade viveram teve um impacto significativo em suas produções. Escritores, atores, artistas, filósofos e cineastas são diretamente moldados pelas adversidades da vida: dificuldades financeiras, famílias que crescem além do planejado, rupturas, mortes súbitas e trágicas, ou o mero descrédito generalizado — este talvez seja o mais devastador, por ser incontornável. Essas realidades afetam profundamente o trabalho de alguém cujo pensamento e sentimento estão além do comum.

A fonte da loucura que consumiu Friedrich Nietzsche (1844-1900), um dos maiores filósofos da história, é incerta. Teria surgido da convivência forçada com sua irmã Elisabeth — uma lunática que se casou com um dos precursores da ideologia de supremacia alemã —, ou Nietzsche, com sua sensibilidade, teria gradualmente percebido o labirinto inescapável que a vida representa, encontrando apenas uma saída: a rendição.

O niilismo é uma presença tangível em quase todos os textos de Nietzsche, como “Ecce Homo”, publicado postumamente em 1908, e “Humano, Demasiado Humano”, de 1878. Essas obras influenciaram outros livros, peças, pinturas e, claro, filmes. A lista da Bula foi inspirada pelo pensamento de Nietzsche e enumerou cinco histórias transformadas em filmes que refletem muitos de seus ensinamentos sobre as sombras da existência.

Jung_E (2023) Yeon Sang-ho Após a Terra ser assolada por drásticas mudanças climáticas, a sobrevivência da humanidade é garantida por meio da migração para refúgios espaciais. No entanto, essa nova realidade dá origem a uma prolongada guerra civil. Em meio a este conflito, Yun Jung-yi (Kim Hyun-joo) ascende como uma mercenária lendária e estrategista militar, com diversas vitórias creditadas ao seu nome. Infelizmente, uma missão que sai de controle resulta em seu estado vegetativo. Com o objetivo de perpetuar seu talento estratégico, a Kronoid, uma corporação líder em inteligência artificial militar, decide clonar o cérebro de Jung-yi, esperando assim criar uma guerreira inigualável. Avançando 35 anos no futuro, encontramos Yun Seo-hyun (Kang Soo-youn), a filha de Jung-yi, que assume a posição de chefe de pesquisa do audacioso projeto JUNG E.

O Pálido Olho Azul (2023), Scott Cooper Scott Garfield / Netflix Na alvorada gelada de uma manhã invernal de 1830, o silêncio da Academia Militar de West Point é quebrado por um horrendo acontecimento — um cadete é encontrado sem vida. Contudo, quando o cadáver é encaminhado para a autópsia, o que inicialmente se afigura como uma tragédia devastadora rapidamente se transforma num caso misterioso e sombrio: o coração do falecido foi cirurgicamente extraído, uma operação executada por alguém com conhecimentos profundos de anatomia. Os administradores da prestigiosa academia militar, preocupados com a reputação da instituição, decidem recorrer ao auxílio de Augustus Landor, um renomado detetive local. No entanto, a investigação de Landor é dificultada pela rigidez do código de honra dos cadetes, que prefere guardar silêncio a revelar qualquer informação que possa macular a imagem da academia. Nesse cenário de obstáculos, o detetive Landor decide buscar o auxílio de um aliado improvável: Edgar Allan Poe, um cadete conhecido por sua excentricidade e desprezo pela rígida disciplina militar. Poe, também um poeta em formação, parece ser o único que pode trazer luz à escuridão que envolve esse caso macabro.

Radioactive (2021), Marjane Satrapi Divulgação / Netflix O filme retrata a história de vida da célebre cientista Maria Curie, uma mulher que ousou desafiar as convenções de sua época. Vivendo numa sociedade que subestimava a capacidade feminina, Maria enfrenta uma miríade de desafios para obter o reconhecimento necessário para realizar suas pesquisas inovadoras. Quando conhece Pierre Curie, Maria é tomada de surpresa pela admiração sincera que ele tem por seu trabalho, algo raro em um mundo dominado por homens. Este reconhecimento mútuo de talento e dedicação ao campo científico fortalece o laço entre eles, criando um cenário propício para uma colaboração que mudaria a face da ciência. Unindo-se tanto no amor quanto na ciência, eles iniciam uma jornada de pesquisa conjunta, que não somente floresce em um relacionamento amoroso, como também os leva a realizar descobertas científicas revolucionárias.

O Poço (2019), Galder Gaztelu-Urrutia Divulgação / Netflix Ambientado num futuro distópico, o filme “O Poço” conduz o espectador a uma prisão de várias camadas onde os detentos se encontram em condições desumanas. Esta estrutura não convencional, que parece se estender indefinidamente para cima e para baixo, é palco de uma dinâmica cruel de sobrevivência alimentada por um mecanismo grotesco. No centro da prisão, uma plataforma carregada de alimentos desce diariamente, começando pelo andar superior e descendo para cada nível subsequente. Os prisioneiros no topo têm a liberdade de consumir à vontade, mas o sistema deixa a desejar para aqueles nos andares inferiores. À medida que a plataforma desce, a quantidade e a qualidade da comida diminuem, deixando os prisioneiros nos níveis mais baixos em um estado de fome constante. Este mecanismo impiedoso e a escassez de recursos geram desespero e radicalização entre os prisioneiros dos andares inferiores. Eles são deixados a mercê de seus instintos mais primitivos, lutando para sobreviver em uma sociedade desprovida de qualquer senso de justiça ou equidade.