5 romances na Netflix vão partir seu coração em pedacinhos e te fazer chorar até lavar a alma

P.S. Eu te Amo (2007), Richard LaGravenese

Divulgação / Warner Bros

Depois que seu marido irlandês e carismático, Gerry, morre muito jovem de um tumor no cérebro, a corretora de imóveis Holly se deixa ser dominada pela dor. Isolada durante semanas em seu apartamento, sonhando com Gerry, vestindo as roupas dele e sem tomar banho há dias, a tristeza praticamente a paralisa. Até que um dia ela recebe uma carta que Gerry escreveu para ela antes de morrer. Ele insiste para que Holly comemore seu aniversário com amigos, faça uma viagem para a Irlanda e conheça um amigo conterrâneo.