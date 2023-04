Um dos maiores sucessos da Netflix retorna com sequência grandiosa e extravagante

Uma versão cinematográfica de Tommy e Tuppence Beresford, de Agatha Christie, Nick (Adam Sandler) e Audrey (Jennifer Aniston) Spitz, de “Mistério em Paris”, novamente se envolvem em um caso suspeito. Desta vez, o casal abandonou suas profissões para se tornarem detetives particulares. Eles são péssimos investigadores e estão passando por problemas financeiros, até que são convidados para o casamento de Marajá (Adeel Akhtar), um ricaço que conheceram no primeiro filme da saga, “Mistério no Mediterrâneo”.

O casamento será em uma ilha particular luxuosa e a promessa de uma festa espetacular com temática indiana, já que é a nacionalidade de Marajá, é uma grande expectativa de todos os convidados, especialmente de Nick e Audrey que estão vivenciando uma experiência única. Ao receber o casal de detetives, os noivos, Marajá e Claudette (Mélanie Laurent), prometem uma festa dramática. E é exatamente o que acontece nos minutos seguintes.

Durante a primeira festa do final de semana de celebrações, a noiva surge com dançarinas em uma divertida coreografia digna de bollywood. Quando chega o momento para a entrada triunfal do noivo sobre um elegante, sim a festa é bastante extravagante, uma pessoa aparece esfaqueada, mas esta é apenas uma distração para que um grupo de sequestradores fujam com Marajá para Paris.

Logo o grupo de criminosos entra em contato, exigindo um resgate de 50 milhões. Assim como um mistério de Agatha Christie, as pessoas mais próximas de Marajá são as principais suspeitas de participarem do sequestro. Entre elas, o coronel Ulenga (John Kani), a noiva Claudette, a condessa Sekou (Jodie Turner-Smith) e, claro, Nick e Audrey. Mas o casal também participa das investigações por exigência dos criminosos.

Então, todos partem para Paris para fazer a troca do resgate pela vítima. Só que as coisas não dão certo tão fácil. Até que o caso seja solucionado, Nick e Audrey vão colocar todos em muitas de suas trapalhadas, aventuras e confusões. A amizade entre Sandler e Aniston ajuda muito toda a química entre os dois funcionar. Este é o terceiro filme deles juntos, depois de “Esposa de Mentirinha” e “Mistério no Mediterrâneo”. Também é inegável que os dois estão entre os maiores nomes da comédia das últimas décadas. E Sandler, ainda, tem melhorado cada vez mais sua performance, inclusive em dramas. Difícil a receita não funcionar.

“Mistério em Paris” é agitado, divertido e bobo. Se você olhar para este filme com o mínimo de seriedade, vai quebrar o encanto, porque a graça está em não se levar a sério e não levar nada daqui de forma tão crítica e blasé. Aliás, o segredo das comédias besteirol é justamente deixar guardado todo e qualquer bom-senso e juízo. O humor se constrói por meio do absurdo e do irreverente.

A Netflix, que produziu o filme, não divulgou o orçamento, mas claramente houve um grande investimento nessa sequência, com filmagens no Havaí e em Paris, além de cenas grandiosas de acrobacias, fugas e peripécias. Os efeitos especiais realmente impressionam e dão a sensação de que o custo desse longa-metragem não foi nada barato.

Filme: Mistério em Paris

Direção: Jeremy Garelick

Ano: 2023

Gênero: Comédia:

Nota: 7/10