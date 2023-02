Indicado a 11 prêmios no Oscar 2023, o filme mais celebrado do ano está no Prime Video e você não assistiu

A despeito de nossas preces menos serenas e mais francas, paira sobre todos nós a metafísica de um universo sempre a nos arremessar contra a dureza da vida como ela é, e Evelyn Wang tem grande experiência nisso. A protagonista de “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” parece ter chegado cedo demais àquela fase em que boa parte do que sonhamos revela-se apenas sob essa forma, um sonho (distante), ao passo que a realidade já se tratou de se mostrar em toda a sua crueza, deixando muito claro que ou nos conformamos com nossas imperfeições ou o sofrimento é inevitável. No papel mais complexo de sua dinâmica carreira, Michelle Yeoh encarna uma dona de casa cheia de tarefas se que nunca consegue dar cabo, uma microempresária a um passo da bancarrota, uma mãe severa e desprezada, uma filha exemplar que não sabe o que fazer para agradar o pai, uma esposa preterida e amargurada, a descendente de imigrantes que não encontra seu lugar no país que também deveria ser seu, a guerreira da batalha perdida contra si mesma. E tantas outras.

Daniel Kwan e Daniel Scheinert elaboraram uma homenagem ao que de melhor o cinema produziu em filmes que se celebrizaram por fundir sequências flagrantemente dramáticas a cenas de ação coreografadas com esmero, emulando de maneira voluntária ou inconsciente o grande mestre do subgênero. Dona de uma lavanderia de Simi Valley, no sul da Califórnia, Evelyn Wang tem muito de Beatrix Kiddo, a noiva neurótica criada por Quentin Tarantino para incorporar os desejos recalcados de moças aparentemente inermes. A introdução dedica-se a dissecar o cotidiano massacrante de uma mulher como ela, e à medida que as cenas se desenrolam, Kwan, sino-americano, junta-se a Scheinert a fim de dar a genuína dimensão do mal-estar de Evelyn sob a própria pele. Seus problemas com o IRS, a Receita Federal americana, não são desculpa para eximir-se da tradição de festejar o Ano Novo Chinês com muita bebida e comida gratuita para toda a vizinhança — preparada por ela, naturalmente —, muito menos se Gong Gong, o pai quase centenário vivido por James Hong, a fiscaliza de perto.

Ainda nesse primeiro ato, se anuncia outro anticlímax, o que se estende sobre a relação da personagem de Yeoh com Joy, a filha homossexual encarnada com doçura amarga por Stephanie Hsu, que vai atingir também o patriarca. Os diretores-roteiristas deixam essa subtrama em banho-maria para se debruçar no mecanismo que libera, afinal, a força do argumento central, a ida de Evelyn, Gong Gong e o marido, Waymond, que não vê a hora de livrar-se dela e ela não sabe — ou finge nao saber. Ninguém poderia complementar mais perfeitamente a aura de desespero e perdição que circunda Evelyn que Ke Huy Quan e seu rosto plácido encimando o físico invejável, talhado para os tantos momentos em que as artes marciais dão o tom da narrativa depois que a protagonista se depara com Deirdre Beaubeirdre, a auditora premiada de Jamie Lee Curtis, irreconhecível. O escritório do IRS serve de portal para o universo paralelo em que Evelyn na verdade está, lutando contra seus fantasmas e tentando sobreviver como pode. Para se aprofundar na agonia existencial de sua anti-heroína, Kwan e Scheinert incluem elementos esotéricos como o Jobu Tupaki, uma entidade das antigas civilizações asiáticas que punem os homens por suas más escolhas, não por acaso materializada sob a estampa de Joy.

Esse é o gancho que os dois empregam para concluir o filme, revelando intimidades quase insuspeitas de Evelyn e seu medo de tornar-se quem é. A edição acelerada de Paul Rogers é a faca de dois gumes que tanto estimula o público como o desloca de pontos fulcrais, como se o universo coubesse mesmo na casca de um bagel. Decifre-o, ou ele o devora.

Filme: Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Direção: Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Ano: 2022

Gêneros: Ficção Científica/Comédia/Ação/Drama

Nota: 8/10