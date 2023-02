Suspense da Netflix vai te fazer revirar na cama e não te deixará deixar dormir em paz por dias

Quando a produtora Vaca Filmes ofereceu o longa metragem “Quem Com Ferro Fere” ao diretor Paco Plaza, pela primeira vez, ele negou. Com muitos projetos para concluir, o cineasta espanhol deixou o roteiro em espera, mas nunca conseguiu tirá-lo da cabeça, como contou em uma entrevista. A história era impactante e a cena final memorável, ele pensou. Com o passar do tempo, o roteiro escrito por Juan Galiñanes foi aperfeiçoado e lapidado para se encaixar no estilo de Plaza, que contou com a ajuda de Jorge Guerricaechevarría para dar os ajustes finais.

O filme conta a história de Antonio Padín (Xan Cejudo), um chefão do tráfico em uma cidade espanhola chamada Cambados, na província de Pontevedras, no noroeste da Espanha, que recebe indulto humanitário do Estado e pode cumprir sua pena em casa, devido a uma doença terminal. Seus músculos estão paralisando e cada vez Antonio está mais indefeso e impotente. Sem poder caminhar, ele mal consegue mexer as mãos e até mesmo suas cordas vocais estão deixando de funcionar.

Antonio escolhe ir para um asilo de idosos, onde será cuidado por profissionais, ao invés de ir para casa. A decisão claramente irá afetar os dois filhos do mafioso, Toño (Ismael Martínez) e Kiko (Enrique Auquer), homens abrasivos e sem inteligência emocional para gerir os negócios da família. Agora, sem o pai, eles aceitam fechar um acordo em conjunto com a máfia chinesa e colombiana, que promete trazer um grande lucro. Mas as coisas não saem bem como planejado e logo a família terá um problema gigantesco com as duas máfias e a polícia.

Enquanto Toño e Kiko lutam para sobreviver e manter sua posição no sindicato do crime, Antonio é cuidado por Mario (Luis Tosar), um enfermeiro atencioso e adorado em todo o asilo, mas com intenções secundárias quando se trata de Antonio. É que Mario tem um passado nebuloso, que inclui uma relação com o tráfico de drogas. Motivado por uma vingança pessoal, ele começa a envenenar Antonio à noite.

Em casa, Júlia (Maria Vasquez), a esposa de Mario, está grávida. A relação entre eles é calorosa e sincera. O casal está feliz com a chegada do bebê e Júlia pede para que Mario deixe o passado para trás e não se vingue de Antonio. O problema é que o marido está obcecado e o acerto de contas se torna vital para ele. O que Mario não conta é com as consequências que suas ações podem provocar.

E o filme é exatamente sobre isso, sobre o poder das escolhas e o que elas atraem, em implicações, para a vida das pessoas. Afinal, tudo tem seu preço. “Quem Com Ferro Fere” também é um filme que mostra como o destino pode ser traiçoeiro, às vezes, e nos atrair para uma armadilha de rato. É preciso ter sabedoria para tomar as decisões corretas diante do que a vida traz.

O longa-metragem de Plaza, foi lançado em 2019, um ano depois da morte de Xan Cejudo. Em meio ao drama do enredo, o espectador também pode contar com alguns momentos de perseguições, fugas, tiros, lutas e violência explícita. A trilha sonora de Gabriel Gutiérrez comunica o que as imagens não dizem. Ela expressa o ruído mental de Mario, trazendo para o espectador a percepção das angústias, medos e raiva do personagem que é decisivo para a trama.

“Quem Com Ferro Fere” é, de fato, impactante e vai provocar um pot-pourri de emoções no público, que vão de adrenalina, felicidade e revolta.

Filme: Quem Com Ferro Fere

Direção: Paco Plaza

Ano: 2019

Gênero: Drama/Thriller/Policial

Nota: 7/10