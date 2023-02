Os 7 melhores filmes que estreiam em fevereiro de 2023 na Netflix

Adoráveis Mulheres (2019), Greta Gerwig

Sony Pictures / Wilson Webb

Quando mais jovens, as irmãs Jo, Meg, Amy e Beth são extremamente unidas, apesar de suas enormes diferenças de personalidades. Jo é moderna, independente e sonha em se tornar escritora, enquanto Meg deseja encontrar o amor de sua vida e se casar. Amy é apaixonada em Theodore, um amigo e vizinho que nunca escondeu seu apreço por Jo, já a mais nova, Beth, é uma jovem tímida com talento para o piano. Sete anos mais tarde, as irmãs são colocadas em uma encruzilhada quando seus interesses amorosos e profissionais as colocam como rivais.