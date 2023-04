Os 60 melhores filmes do momento para assistir na Netflix em 2023

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (2023), Edward Bazalgette

Divulgação / Netflix

Ao longo de um século, a guerra com os invasores dinamarqueses corre solta. Mas, agora, com o país praticamente unificado, a paz é iminente. O Senhor Uhtred de Bebbanburg, que comanda a Nortúmbria, é o único que ainda não cedeu seu poder. Mas a morte do Rei Eduardo ameaça essa paz, já que os dois possíveis herdeiros, Aethelstan e Aelfweard, se enfrentam pela coroa. Ao saber desse conflito, Uhtred viaja para ajudar seu antigo discípulo Aethelstan a garantir a vitória. No entanto, o jovem príncipe está sob a influência de forças sombrias e não é mais o mesmo garoto que ele conheceu. E, quando as ações de Aethelstan colocam o estilo de vida de Uhtred em risco, ele precisa decidir se vai manter a lealdade ao rei ou à sua terra natal. Além de tudo isso, surge uma nova ameaça: o rei guerreiro Anlaf chega da Dinamarca, disposto a provocar um verdadeiro caos e usar os conflitos para conseguir o que quer. Aproveitando as controvérsias causadas pelas ações de Aethelstan nas ilhas britânicas, Anlaf forma uma grande aliança com os inimigos do rei e ameaça a ideia de unificar a Inglaterra. E quando essa aliança busca o apoio de Uhtred, ele precisa escolher entre as pessoas que mais ama e o sonho de ter um reino unido.