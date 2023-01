Deslumbrante e devastador, filme na Netflix é um balé de violência para viciados em ação

Os entusiastas de filmes de artes marciais e que apreciam cenas elaboradas, bem-coreografadas e extensas de lutas, em que a câmera praticamente caminha durante um longo plano-sequência capturando os movimentos dos dançarinos, provavelmente vão se divertir, e muito, com “Operação Invasão 2”. Ambientado em Jacarta, na Indonésia, escrito e dirigido pelo cineasta britânico Gareth Evans, o filme esbanja violência sangrenta e gratuita, com criatividade para utilizar o que se tem no cenário para praticá-la, além de uma trama complexa e intricada, que exige uma boa dose de dedicação e atenção do espectador.

Gareth é um fenômeno do cinema asiático. Ele é simplesmente apaixonado em lutas marciais e busca, em cada uma de suas produções de ação, superar sua obra anterior, surpreendendo o público, especialmente, com o nível frenético e ininterrupto de violência gore que entrega.

No enredo, o agente Rama (Iko Uwais) tem de se infiltrar no sindicato do crime para combater policiais corrupto e, para isso, ganha a confiança do filho de um chefão da máfia. Parece e é simples, não fosse um monte de assassinos, criminosos, hierarquias com as quais ele tem que lidar e torna a compreensão do público meio difícil. Mas nada dessa geometria euclidiana importa tanto no resultado final da trama, que envolve matanças, matanças e mais matanças.

Um rosto pressionado que derrete sobre a chapa quente de um restaurante; uma luta com foices ao som de uma orquestra, em que as articulações do oponente são arrebentadas, manchando de sangue a alva neve que toma o chão da cidade; uma briga com taco de beisebol que desmonta toda uma horda de criminosos enquanto a montagem da cena se intercala com uma luta dentro de um metrô, em que as mortes mais grotescas e impensadas são praticadas por uma lutadora com dois martelos nas mãos; um crânio que é estourado com apenas uma dura marretada. O que não falta é imaginação para criar esses assassinatos extremamente dolorosos, sangrentos e agonizantes.

Gareth não pede licença e não prepara os espectadores para as cenas que estão por vir. Quem se propõe a ver “Operação Invasão 2” já deve chegar advertido. É difícil imaginar quem não gosta do estilo assistindo mais que dez minutos de filme. Agora, quem se diverte vendo as intermináveis disputas de habilidades e reflexos, vai apreciar cada segundo de suas duas horas e meia de duração. A própria história ocupa apenas aproximadamente 10% da película. Toda a violência é acompanhada de efeitos sonoros muito nítidos e bem trabalhados que proporcionam uma experiência bastante realista e imersiva.

Título: Operação Invasão 2

Direção: Gareth Evans

Ano: 2014

Gênero: Ação

Nota: 6/10