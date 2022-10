Os 15 melhores filmes de 2022, lançados pela Netflix até agora, e que valem cada segundo de seu tempo

A internet sempre foi vista como um território de oportunidades, mas também de grandes riscos, por empresários do entretenimento, porque ao mesmo tempo que tem o poder de divulgar, anunciar e vender muito rápido seus produtos e marcas, também pode facilitar a reprodução não autorizada, vulnerabilizar a segurança dos arquivos (como ocorre com filmes e canções vazadas) e também se transformar da noite para o dia, tornando a adaptação um grande desafio. Com a pandemia e o crescimento dos serviços de streaming, é preciso ter inteligência e planejamento para conseguir lucrar com um lançamento de filme. A Netflix dá aula de como fazer isso, porque é pioneira e visionária. Nesta lista estão algumas das melhores produções do ano da empresa. Destaques para “Nada de Novo no Front”, de 2022, de Edward Berger; “Quatro Gerações”, de 2022, de Berkun Oya; e “Mães Paralelas”, de 2022, de Pedro Almodóvar. Os títulos estão organizados de acordo com suas notas no IMDb.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Paul Baumer e seus amigos Albert e Muller se alistam voluntariamente no exército alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa do fervor patriótico. Logo a euforia inicial se dissipa quando a realidade do front se transforma em desespero. Enquanto o mundo aguarda por um armistício, Paul deve continuar lutando até o fim para satisfazer o objetivo alemão de uma ofensiva final.

Mães Paralelas (2022), Pedro Almodóvar El Deseo / Iglesias Mas Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

Quatro Gerações (2022), Berkun Oya Divulgação / Netflix Bekir é um pai ortodoxo e abusivo com seus filhos Saliha, Kadir e Yusuf. Anos após um evento traumático na família, os irmãos decidem visitar a casa de sua infância. Emoções que haviam sido enterradas e memórias dolorosas começam a ressurgir quando um deles tenta fazer um filme sobre a história de sua vida.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Soldado que não Existiu (2022), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

RRR — Rise Roar Revolt (2022), S.S. Rajamouli Divulgação / Netflix Ambientado em 1920, em Delhi, Ramaraju e Bheem se tornam amigos íntimos sem saber a verdade um do outro ou a intenção por trás de suas ações a favor ou contra o reino britânico. Enquanto Ramaraju é um jovem policial feroz de sangue quente, Bheem é inocente e calmo. Ramaraju trabalha para os britânicos, mas já foi submetido a muitas humilhações pela cor de sua pele. Por outro lado, Bheem é da tribo de Gond e veio a Delhi para resgatar Malli, sequestrada pelos britânicos. A amizade entre eles poderá se transformar quando a verdade vier à tona.

Athena (2022), Romain Gavras K. Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Munique: No Limite da Guerra (2022), Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

Agente Oculto (2022), Anthony Russo e Joe Russo Stanislav Honzik / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

Continência ao Amor (2022), Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.