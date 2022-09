7 filmes da Netflix, lançados em 2022, que valem cada segundo

Sabe aquela vontade irresistível de se enfiar na cama ou no sofá sempre que pode, esquecer do mundo lá fora e curtir seus momentos livres com muito sossego, filminhos e comidinhas? Se você foi invadido por este desejo, saiba que querer é poder. Você pode decidir ignorar todas as mensagens no Whatsapp que não são realmente importantes e dar um pouco mais de leveza para sua cabeça. Não sinta culpa. Se você é está no seu momento de folga, não ser produtivo é o melhor que você pode fazer. Curta um pouco de tempo dedicado ao seu próprio prazer e confira essas produções da Netflix que separamos para você. Destaques para “Agente Oculto”, de Anthony Russo e Joe Russo; “A Noite do Fogo”, de Tatiana Huezo; e “Apollo 10 e Meio: Uma Aventura Espacial”, de Richard Linklater. Os títulos da Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Agente Oculto, Anthony Russo e Joe Russo Divulgação / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

A Noite do Fogo, Tatiana Huezo Divulgação / Netflix Ana e suas duas melhores amigas, Paula e Maria, passam seus dias brincando juntas dentro e ao redor de sua aldeia, nas montanhas, e envolve descobrir esconderijos improvisados, aprimorar habilidades mentais de sobrevivência e capturar escorpiões. Suas mães estão sempre atentas a qualquer sinal de homens de fora da aldeia, já que meninas constantemente desaparecem do local. À medida que Ana cresce, sua compreensão dos perigos que a cercam também se torna mais claro.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, Richard Linklater Foto: Divulgação / Netflix Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

Arremessando Alto, Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Madres Paralelas, Pedro Almodóvar Divulgação / Sony Pictures Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

Munique: No Limite da Guerra, Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

O Resgate de Ruby, Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.