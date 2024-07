Filme de ação de tirar o fôlego na Netflix é o mais assistido do momento no Brasil

A descoberta de um esquema fraudulento resulta em um homicídio brutal, que desencadeia uma série de eventos aterrorizantes para uma família em “Invasão”. Esta narrativa explora como interesses ocultos, desejos de vingança e a ânsia por riqueza fácil se unem para criar uma atmosfera de violência primitiva.

No filme dirigido por James McTeigue, Gabrielle Union interpreta uma mãe desesperada, seguindo um roteiro meticuloso escrito por Ryan Engle e Jaime Primak Sullivan. Semelhante ao filme “A Fera” (2022) de Baltasar Kormákur, onde um pai protege seus filhos de um leão na selva sul-africana, “Invasão” retrata o confronto entre os melhores e piores aspectos da natureza humana.

John Brewery, o apresentador do “Eyewitness News” de Chicago, informa que Isaac Paulson, um magnata do setor imobiliário, enfrentará uma sentença por evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Paulson desviou 75 milhões de dólares de um fundo de pensão. No entanto, ele age como se nada tivesse acontecido, abrindo uma gaveta cheia de relógios de luxo antes de sair do quarto no hotel The Harrison, na Rua Dearborn, para correr.

Damien Leake, em uma participação marcante, antecipa a essência dos próximos 88 minutos, quando Paulson, um homem idoso e corrupto, é atropelado por um carro preto ao tentar atravessar a avenida. Shaun, a filha de Paulson interpretada por Union, viaja para um rancho no Wisconsin para vender a propriedade mais valiosa do pai e talvez saldar algumas de suas dívidas. É nesse ponto que a situação sai de controle, com a chegada de três criminosos.

O interior da casa, uma verdadeira fortaleza, torna-se o cenário das grandes reviravoltas em “Invasão”. Shaun, como esperado, assume o papel de heroína, disposta a fazer sacrifícios extremos para proteger seus filhos. Jasmine e Glover, interpretados por Ajiona Alexus e Seth Carr, também se destacam, protagonizando cenas que exigem grande esforço físico.

Em um momento tenso, Union aparece equilibrando-se no vão de uma escada, provocando uma mistura de desconforto e torcida do público. Os três invasores, Eddie, o líder; Duncan, o psicopata; e Sam, o cúmplice ingênuo, interpretados por Billy Burke, Richard Cabral e Levi Meaden, têm motivações pessoais contra Paulson, mas acabam sofrendo as consequências de seus atos.

Filme: Invasão

Direção: James McTeigue

Ano: 2018

Gênero: Suspense/Terror psicológico

Nota: 8/10