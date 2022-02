10 filmes existencialistas para assistir na Netflix

Sem Rastros (2018), Debra Granik

Will é um veterano de guerra com estresse pós-traumático que vive com sua filha, Tom, em uma barraca no meio de uma floresta no Oregon. Com dificuldades para viver em sociedade, Will ensina Tom a coletar água da chuva, plantar o que eles comem e treinar camuflagem. Apesar dos traumas e da vida às margens, Will é um pai cuidadoso que mantém uma relação saudável, amorosa e protetora com a filha. Até que um dia são avistados, pegos e separados um do outro pelo governo.