10 filmes psicológicos, sinistros e sombrios na Netflix que vão abalar seu equilíbrio mental

Os thrillers psicológicos atraem justamente porque alteram a percepção dos espectadores e os fazem duvidar de suas convicções, proporcionando momentos de apreensão e surpresa. Eles jogam com a mente do público, tornando a experiência do filme em um emocionante quebra-cabeça. Nessa lista de filmes que mexem com a mente das pessoas, a Revista Bula incluiu “Beleza Avassaladora”, sobre recém-casados que tentam conviver apesar de serem exatos opostos; “A Grande Mentira”, que traz no enredo um idoso que se aproxima de uma viúva insegura. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Beleza Avassaladora (2021), Vinil Mathew Rani se casa com Rishu, mas ambos possuem personalidades muito diferentes. Por um lado, Rishu sempre trilhou um caminho linear. Ele é subjugado, inocente, tímido e sem muita ambição. Rani, por outro lado, é vivaz. Ela é vibrante e anseia por emoção na vida a cada momento. Os primeiros dias do casamento não vão muito bem. Rani é considerada rebelde e a família de Rishu recebe muitas reclamações da nora. Rishu, por outro lado, está apaixonado. Quando o primo de Rishu, Neel, entra em cena, Rani fica fascinada, o que a leva a dar alguns passos errados.

A Grande Mentira (2019), Bill Condon Ambientado em Londres, em 2009, duas pessoas idosas conversam em um site de namoro e concordam em se encontrar para um jantar casual. Roy e Betty usam nomes falsos online, mas após um começo de estranheza, logo se entendem. O relacionamento não é necessariamente romântico. Betty acabou de perder o marido e não está pronta para embarcar em um namoro. No entanto, eles se tornam próximos o bastante para preocupar o neto de Betty, Steven, que suspeita que as coisas estejam indo rápido demais.

A Morte Te Dá Parabéns 2 (2019), Christopher Landon Para um projeto de ciência, Ryan e seus amigos nerds criam um reator quântico que, quando ajustado na frequência certa, cria dobras e loops no multiverso. Quando Ryan fica preso em um loop temporal, ele tenta reverter o efeito, mas acaba enviando Tree, a namorada de seu colega de quarto, Carter, de volta ao dia de seu aniversário, onde uma série de assassinatos acontece. Diferentemente do primeiro filme, ela é enviada a um universo paralelo onde tudo está ligeiramente alterado.

O Informante (2019), Andrea Di Stefano Dispensado com honras, o mundo do soldado de Operações Especiais Pete Koslow vira de cabeça para baixo quando ele é preso após uma briga para proteger sua esposa. Em troca de sua liberdade, ele aceita ser um informante do FBI. Koslow tem de usar suas habilidades em uma operação secreta para derrubar o General, chefe mais poderoso da máfia de Nova York.

Dívida Perigosa (2018), Martin Zandvliet Nick se encontra em um submundo após ajudar a salvar a vida de um homem da yakuza chamado Kiyoshi, que lhe oferece um lar dentro da gangue. Nick aceita a nova vida com pouca hesitação. Não demora muito para que ele seja capaz de espancar ou atirar em pessoas, sob a tutela do chefe da gangue Shiramatsu, que se torna como um pai para ele. À medida que Nick vai se legitimando no mundo yakuza, conhecido como gaijin (estranho) por seus novos colegas, ele também desperta um interesse amoroso pela irmã de Kiyoshi, Miyo.

Três Estranhos Idênticos (2018), Tim Wardle Em 1980, três trigêmeos foram adotados individualmente por famílias diferentes 18 anos antes. Uma peculiaridade do destino fez com eles se reunissem novamente. David Kellman, Eddy Galland e Bobby Shafran ganharam os holofotes na mídia ao descobrirem a existência um do outro, fato desconhecido inclusive para suas famílias. A história levou os americanos a confrontarem o fato de que gêmeos foram, ao longo dos anos, separados deliberadamente pelo sistema de adoção dos Estados Unidos.

Aliança do Crime (2015), Scott Cooper James Whitey Bulger era um marginal irlandês em Boston que passou grande parte de sua juventude na prisão. Ao ser libertado de Alcatraz, Whitey retoma a vida de bandidagem e ascende ao poder no crime organizado usando seu status de informante do FBI para derrubar a máfia italiana na Nova Inglaterra. As informações passadas por ele e seu colega Steve Flemmi permitiram ao FBI realizar prisões amplamente divulgadas, enquanto Bulger escalava o alto escalão do crime organizado.

O Quarto de Jack (2015), Lenny Abrahamson Jack é um menino esperto de cinco anos, cuidado e protegido por sua amorosa mãe. Ela se dedica a faze-lo feliz, o enchendo de carinho, criando brincadeiras e contando histórias. O incomum é que a mãe é refém de um homem que a mantém há anos em cativeiro, e o filho é fruto de uma relação não consentida com seu captor. Ambos vivem em confinamento em um porão e Jack jamais conheceu o mundo exterior. Conforme o menino cresce e se torna mais curioso, ela percebe que não será possível continuar fingindo que está tudo bem. Então, eles criam um plano arriscado para que fujam de seu sequestrador.

Capitão Phillips (2013), Paul Greengrass O filme é baseado em uma história real, em que o capitão Richard Phillips foi feito de refém por piratas armados da Somália. Depois que seu navio é sequestrado em alto mar, Phillips se rende aos piratas para proteger sua tripulação. Casado e pai de dois filhos, ele faz uma fuga malsucedida antes de um esquadrão de elite de atiradores Seal da marinha americana chegarem ao seu resgate em uma operação autorizada pelo presidente Obama.