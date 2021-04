Joni Mitchell disponibiliza gravações desconhecidas do início de sua carreira

A cantora, compositora e artista plástica Joni Mitchell lançou recentemente um conjunto de cinco discos com quase seis horas de músicas inéditas. “Joni Mitchell Archives Vol. 1: The Early Years” compreende gravações feitas pela cantora entre os anos de 1963 e 1967, antes do lançamento de seu primeiro álbum oficial, “Song to a Seagull”, em 1968. Este tesouro inédito inclui 29 composições de Mitchell que nunca foram lançadas antes com seus vocais. Além das primeiras versões de canções que apareceriam em “Song to a Seagull”, o conjunto também apresenta faixas destinadas a álbuns posteriores e alguns covers raros, como sua interpretação de “Sugar Mountain”, de Neil Young.

A coleção começa em 1963, com Mitchell cantando em uma estação de rádio em sua cidade natal no Canadá, Saskatoon, e se encerra com uma emocionante apresentação em uma boate, em 1967. O CD — com um encarte que contém fotos e entrevistas inéditas — está à venda, mas as músicas estão todas disponíveis gratuitamente em uma playlist no Spotify. Para ouvi-la é necessário possuir cadastro no aplicativo. Há opção de assinatura gratuita.

Barry Bowman foi o DJ da estação de rádio em Saskatoon que convidou Mitchell para gravar sua primeira fita de audição. Na época ela ainda era Joni Anderson, uma garota de 19 anos que tocava em cafeterias da cidade. Com o passar dos anos, ele perdeu as gravações e também o contato com a cantora.

Há cinco anos, Bowman encontrou vários de seus pertences antigos na garagem de sua ex-mulher, e entre os objetos estava a fita da gravação de Mitchell. A redescoberta do ex-radialista foi o pontapé inicial para a criação do projeto. “As pessoas vão ouvir como ela foi incrível mesmo antes da fama. Raramente há uma nota errada, ela é ótima no que faz”, disse Patrick Milligan, coprodutor da coleção.

