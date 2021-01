10 séries europeias para assistir e sair da mesmice, disponíveis na Netflix

As produções de Hollywood sempre estão entre as mais aclamadas, mas as séries europeias se destacam por irem além dos velhos clichês, com histórias mais complexas e envolventes. Para quem gosta de tramas que fogem do óbvio, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos seriados de diferentes países da Europa que estão disponíveis na Netflix. A seleção abrange títulos de vários gêneros, todos bem avaliados pela crítica especializada e pelo público. Entre as séries escolhidas, estão a norueguesa “Ragnarok” (2020), de Adam Price; a francesa “A Very Secret Service” (2015), de Alexandre Courtès; e a alemã “Dark” (2017), dirigida por Baran bo Odar e Jantje Fries. Os seriados estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amor e Anarquia (2020), de Lisa Langseth Sofie Rydman é uma mulher casada e mãe de dois filhos, contratada para modernizar uma antiga editora de livros. Para isso, ela conta com a ajuda do jovem Max, analista de TI. Max flagra Sofia fazendo algo impróprio no trabalho e começa a desafiá-la para não contar a ninguém. Assim, os dois iniciam um jogo de sedução que começa de forma inocente, mas vai se tornando perigoso.

Ragnarok (2020), Adam Price O adolescente Magne se muda com sua família para o pequeno município de Edda, na Noruega. Quando a cidade passa a sofrer com invernos muito quentes e tempestades violentas, todos começam a desconfiar que esses são os sinais do apocalipse, o Ragnarok da mitologia nórdica. Enquanto isso, Magne descobre que tem superpoderes e acredita ser o escolhido para salvar Edda da destruição.

The Rain (2018), Jannik Tai Mosholt Seis anos após um vírus brutal ter eliminado quase toda a população da Escandinávia, dois irmãos dinamarqueses, Simone e Rasmus, decidem sair da segurança de seu bunker para verificar o que se passa do lado de fora. Em meio aos escombros, eles encontram um outro grupo de jovens sobreviventes. Juntos, eles peregrinam por terras devastadas, tentando encontrar comida e abrigo.

As Telefonistas (2017), Gema R. Neira, Ramón Campos e outros Em 1929, quatro mulheres vêm de diferentes partes da Espanha para trabalhar como operadoras de telefonia em uma empresa de Madri que promete revolucionar o mundo das telecomunicações. Entre elas, está Alba, que, após cometer um crime, falsifica documentos e se candidata à vaga de telefonista como Lídia Aguilar. Ao lado de suas novas amigas, ela tenta esquecer o passado e reconstruir sua vida.

Dark (2017), Baran bo Odar e Jantje Friese A história se passa na pequena cidade fictícia de Winden, na Alemanha. Nesse povoado, onde as famílias permanecem por gerações, todos se conhecem. Quando duas crianças desaparecem, a população se assusta e suas vidas pacatas são completamente atormentadas. As investigações trazem à tona os segredos obscuros de quatro famílias da cidade.

O Bosque (2017), Delinda Jacobs Jennifer Lenoir, uma adolescente de 16 anos, desaparece no meio da noite, após entrar na floresta próxima à sua aldeia, no interior da França. A investigação é liderada pelo capitão da polícia Gaspard Deker e pela agente Virginie Musso, que conhecia bem a garota. Eles recebem a ajuda de Eve, uma mulher solitária que viveu uma experiência traumática no mesmo bosque.

Marseille (2016), Dan Franck e Florent Siri Robert Taro é o prefeito de Marselha, na França, há 25 anos. Durante muito tempo, ele treinou o seu pupilo, Lucas Barrès, para sucedê-lo no governo da cidade. Mas logo Taro se dá conta de que seu antigo protegido está disposto a traí-lo para governar de acordo com seus próprios interesses. Assim, ele decide encarar mais uma vez as eleições para disputar a prefeitura com Barrès, um jovem ambicioso que não esconde seu desejo pelo poder.

A Very Secret Service (2015), Alexandre Courtès Uma sátira às séries de espionagem, “A Very Secret Service” se passa em 1960, em plena Guerra Fria, quando o Serviço de Inteligência da França contrata André Merlaux, um jovem de 23 anos recém-chegado da Argélia. André passa a ser treinado por três funcionários que trabalham na agência há anos, mas ainda falham nas missões. Como um jovem sonhador e idealista, ele acredita que logo será um espião de campo, mas vai percebendo que o serviço é muito mais burocrático e político do que ele pensava.