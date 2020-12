A mulher mais bonita de cada década, de 1900 a 2020

1910 — Marie Doro

Marie Doro nasceu em 1882, nos Estados Unidos. Ela foi uma atriz de teatro, mas também participou do início do cinema mudo. Doro foi notada inicialmente pelo empresário Charles Frohman, que a levou para a Broadway, onde ela também trabalhou para o dramaturgo William Gillette. Com a morte de Frohman em 1915, Doro iniciou a carreira no cinema. Ela morreu em 1956.