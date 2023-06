As 10 cidades com mais livrarias no mundo

Em uma época em que muitos acreditam que a tecnologia irá suplantar os livros físicos, ainda há cidades que se mantêm como verdadeiros santuários para os aficionados pela leitura tradicional.

Com base em dados fornecidos pela World Cities Culture Forum (rede de governos locais e líderes do setor cultural), a Revista Bula construiu um ranking das dez cidades com o maior número de livrarias por cada 100 mil habitantes. A lista coloca a China em evidência, com cinco de suas cidades aparecendo no topo: Nanquim, Chengdu, Hong Kong, Taipei e Xangai. É importante ressaltar que a seleção foi baseada exclusivamente em lojas que comercializam livros novos e usados, sem considerar as bibliotecas públicas.

No cenário brasileiro, a cidade de Brasília se destaca, apresentando uma média de 3,9 livrarias por cada 100 mil habitantes. Assim, apesar da crescente digitalização, estes dados nos lembram que ainda existem lugares ao redor do mundo onde os livros impressos são valorizados e amplamente disponíveis.

Lisboa, Portugal (35,9 lojas para cada 100 mil pessoas) Lisboa é a maior cidade de Portugal. Sua população é de aproximadamente 550 mil habitantes. Considerada uma cidade global devido à sua importância em aspectos financeiros, comerciais, midiáticos, artísticos, educacionais e turísticos. Na literatura, a Feira do Livro de Lisboa é um dos eventos literários mais importantes do mundo e acontece desde 1930. A DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas), órgão oficial do governo português, mostra que Lisboa é a cidade que, proporcionalmente, tem mais livrarias no mundo, são 35,9 lojas para cada 100 mil pessoas.

Melbourne, Austrália (33,9 lojas para cada 100 mil pessoas) Melbourne é a segunda cidade mais populosa da Austrália, atrás apenas de Sidney. Conhecida como a capital cultural do país, o local é considerado um importante centro internacional de artes cênicas e visuais na Oceania. Com uma população de aproximadamente 5 milhões de moradores, Melbourne é a segunda cidade com a maior número de livrarias por habitantes no mundo: proporcionalmente, são 33,9 lojas para cada 100 mil pessoas.

Nanquim, China (29,4 lojas para cada 100 mil pessoas) Nanquim é a capital da província de Jiangsu e a segunda maior cidade da região leste da China, com uma população de mais de 9 milhões de pessoas. A cidade é um importante centro de cultura, educação e pesquisa. Nanquim 30 universidades, sendo um dos três principais centros chineses de pesquisa científica. A proporção de estudantes universitários em relação à população total ocupa o primeiro lugar entre as grandes cidades do país. Nanquim é a terceira cidade com a maior número de livrarias por habitantes no mundo: proporcionalmente, são 29,4 lojas para cada 100 mil pessoas.

Chengdu, China (21,6 lojas para cada 100 mil pessoas) Chengdu é uma cidade do sudoeste da China, capital da província de Sichuan. Com cerca de 16 milhões de habitantes, o local é um importante polo econômico e cultural do país. A cidade também é a quarta do mundo com o maior número de livrarias por habitantes, com cerca de 21,6 unidades para cada 100 mil pessoas. Além dos livros, o que mais atrai turistas para a cidade são os centros de pesquisa e preservação de pandas gigantes.

Buenos Aires, Argentina (20,1 lojas para cada 100 mil pessoas) Para os que adoram caminhar por livrarias antigas e charmosas, Buenos Aires pode ser um verdadeiro paraíso. Com aproximadamente 2,8 milhões de habitantes, a capital da Argentina é a quinta cidade do mundo com o maior número de livrarias por habitantes: são 20,1 unidades para cada 100 mil pessoas. E há algumas que são verdadeiras joias, como a El Ateneo Grand Splendid, eleita a segunda livraria mais bonita do mundo pelo jornal inglês “The Guardian”.

Barcelona, Espanha (19,9 lojas para cada 100 mil pessoas) Barcelona é a capital da comunidade autônoma da Catalunha e o segundo município mais populoso do país, com uma população de 1,7 milhão de habitantes. Conhecida como capital do modernismo catalão, a cidade é uma das grandes referências culturais da Europa e a sexta cidade com a maior número de livrarias por habitantes no mundo: proporcionalmente, são 19,9 lojas para cada 100 mil pessoas, com destaque para a lendária Altair, especializada em literatura de viagens.

Hong Kong, China (17,9 lojas para cada 100 mil pessoas) Hong Kong é uma das regiões administrativas da China e um dos destinos mais importantes da Ásia. É um lugar cosmopolita, com quase 8 milhões de habitantes e o maior número de arranha-céus do mundo. A cidade também se destaca pelo número de livrarias que possui, sendo a sétima colocada do ranking: são, em média, 17,9 unidades para cada 100 mil habitantes.

Taipei, China (16,7 lojas para cada 100 mil pessoas) Apesar de pequena em território, Taipei possui muitas semelhanças com grandes metrópoles chinesas e abriga 2,7 milhões de habitantes. Localizada ao norte de uma região conhecida como Ilha Formosa, a cidade tem sua economia voltada para a produção de alta tecnologia. Mas, a tradição da leitura não perdeu espaço: Taipei abriga, em média, 16,7 livrarias para cada 100 mil habitantes. A rede mais conhecida é a Eslite, que tem mais de uma dezena de lojas na cidade.

Xangai, China (15,7 lojas para cada 100 mil pessoas) Xangai é a maior cidade da China e uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, com mais de 26 milhões de habitantes. A cidade é um destino turístico famoso por seus marcos históricos e por sua reputação como um centro cosmopolita cultural. Xangai possui também uma grande quantidade de livrarias, com cerca de 15,7 unidades para cada 100 mil pessoas.