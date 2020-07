As 10 melhores séries indicadas ao Emmy 2020, disponíveis no Amazon Prime Video e Netflix

O Emmy, principal prêmio do audiovisual nos Estados Unidos, anunciou recentemente as séries indicadas para 2020. A 72ª edição do evento, que será apresentada por Jimmy Kimmel, ocorrerá no dia 20 de setembro. Entre as produções do Amazon Prime Video, “The Marvelous Mrs. Maisel” (2017), de Amy Sherman-Palladino, recebeu 20 indicações. Na Netflix, a mais lembrada foi “Ozark” (2017), de Mark Williams e Bill Dubuque; que concorre em 18 categorias. A Netflix foi o serviço de streaming que liderou este ano, com 160 indicações (42 a mais que em 2019). A Bula reuniu em uma lista os dez melhores seriados do Amazon Prime Video e da Netflix que estão na corrida pelos prêmios. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Little Fires Everywhere (2020), Liz Tigelaar Elena Richardson é uma mulher extremamente organizada. Além de ter quatro filhos adolescentes, ela trabalha no jornal da pacata Shaker Heights e administra alguns negócios da família. Ela aluga uma casa para a artista Mia Warren e sua filha, Pearl, que chegaram à cidade recentemente. As duas tentam se aproximar, mas as visões de mundo diferentes acabam criando conflitos irreparáveis. Desconfiada, Elena decide investigar o passado de Mia. A produção foi indicada em três categorias do Emmy, incluindo “Melhor Minissérie”.

Marvelous Mrs. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino Nos anos 1950, Midge Maisel leva a vida que sempre sonhou, em um apartamento luxuoso de Manhattan. Seu único hobby é escrever piadas para Joel, que se apresenta em bares nos fins de semana, mas não é muito talentoso. Quando Joel abandona Midge para ficar com a amante, ela decide recomeçar a vida como comediante. Susie, a gerente de um bar, se oferece para ser sua agente. Juntas, elas lutam para crescer em um ramo dominado pelos homens. A série foi a mais indicada do Emmy 2020, concorrendo em 20 categorias.

Netflix

Nada Ortodoxa (2020), Maria Schrader Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim. A produção foi indicada em quatro categorias do Emmy, incluindo “Melhor Minissérie”.

Inacreditável (2019), Susannah Grant Marie Adler, uma jovem de 18 anos, denuncia à polícia que foi estuprada. Como o criminoso não deixou nenhuma pista, a polícia duvida do relato de Marie. Cansada, ela desiste da queixa e diz que mentiu. Três anos depois, outros casos semelhantes começam a ocorrer em distritos vizinhos e as investigadoras Karen Duvall e Grace Rasmussen se unem para encontrar o estuprador. Enquanto isso, a polícia processa Marie por denúncia caluniosa. A série é baseada em fatos reais. “Inacreditável” concorre em três categorias do Emmy, incluindo “Melhor Minissérie”.

O Método Kominsky (2019), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice. A produção concorre em três categorias do Emmy, sendo a principal delas “Melhor Série de Comédia”.

Ozark (2017), Mark Williams e Bill Dubuque Marty Bird vive em Chicago com sua esposa e dois filhos adolescentes. Eles parecem uma família normal, exceto pelo trabalho de Marty, um consultor financeiro que é também o mais importante lavador de dinheiro para o segundo maior cartel de drogas do México. Quando seus esquemas são descobertos, ele tem que mudar com a família para a bucólica região dos Lagos Ozark, no Missouri. “Ozark” foi a série mais indicada da Netflix, concorrendo em 18 categorias.

Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas 12 anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto desaparecido está. “Stranger Things” concorre ao Emmy de “Melhor Série de Drama”.

The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. “The Crown” concorre em cinco categorias do Emmy, incluindo “Melhor Série de Drama”.

The Good Place (2016), Mike Schur Eleanor Shellstrop está morta. Após a sua partida do plano terrestre, ela chega ao “Bom Lugar”, uma dimensão celestial destinada às pessoas que fizeram o bem durante a vida. Mas, tudo não passa de um acidente, pois Eleonor não merece estar lá, e deve fingir ser uma boa pessoa para esconder a verdade de Michael, o coordenador do local, que pode enviá-la para o “Lugar Ruim”. “The Good Place” concorre em cinco categorias do Emmy, incluindo “Melhor Série de Comédia”.