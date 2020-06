Os 10 melhores filmes que estreiam em junho na Netflix

Mais uma vez a Netflix renova seu catálogo, com mais de 60 estreias em junho, incluindo séries, filmes e especiais. Para os leitores cinéfilos, a Bula reuniu em uma lista os dez melhores longas que serão lançados ao longo do mês. A seleção abrange tanto os grandes clássicos do cinema quanto os novos longas originais do serviço de streaming. Entre escolhidos, destacam-se “Wasp Network — Prisioneiros da Guerra Fria” (2020), de Olivier Assayas; “Baby Driver: Em Ritmo de Fuga” (2017), de Edgar Wright; e “Escritores da Liberdade” (2007), dirigido por Richard LaGravenese. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Destacamento Blood (2020), Spike Lee O filme conta a história de três amigos negros que lutaram na Guerra do Vietnã: Otis, Eddie e Melvin. Anos mais tarde, eles resolvem voltar ao local onde lutaram, em busca dos restos mortais do líder do esquadrão. Além disso, eles têm a esperança de encontrar um tesouro que foi escondido pelo amigo. Nessa jornada, os ex-soldados têm que lidar com as lembranças dolorosas da guerra.

The Last Days of American Crime (2020), Olivier Megaton Em um futuro distante, como um golpe final ao terrorismo e à violência, o governo norte-americano está planejando criar um sinal mental que paralise as pessoas antes que elas pratiquem qualquer crime. Ao descobrir este plano, o ladrão Bricke decide cometer um último grande assalto. Junto a outros famosos assaltantes, ele tenta roubar 30 milhões de dólares de um banco.

Wasp Network — Prisioneiros da Guerra Fria (2020), Olivier Assayas Em dezembro de 1990, o piloto cubano René González rouba um avião e foge de Cuba, rumo a Miami, nos Estados Unidos. Ele abandona sua esposa e a filha, sendo considerado um traidor. Mas, a verdade é que René faz parte de um grupo de espiões infiltrados em organizações dos EUA que lutam contra Fidel Castro. Juntos, eles impedem ataques terroristas ao país caribenho.

Baby Driver: Em Ritmo de Fuga (2017), Edgar Wright Baby é um talentoso motorista de fuga em roubos. Devido a um acidente que o deixou com um constante zumbido nos ouvidos, ele precisa escutar músicas o tempo todo. Quando se apaixona pela garçonete Debora, Baby sente que finalmente pode se curar e deixar o mundo do crime. Mas, após ser chantageado pelo misterioso Doc, ele é obrigado a participar de mais um grande assalto.

Mulher-Maravilha (2017), Patty Jenkins Treinada para ser uma lutadora imbatível, Diana nunca saiu da ilha de Themyscira, lar da raça de mulheres guerreiras criadas pelos deuses do Monte Olimpo para proteger a humanidade de Ares, o deus da guerra. Quando um piloto das forças americanas cai em Themyscira, Diana descobre que um terrível conflito mundial está destruindo a Terra. Então, ela decide abandonar a ilha para interferir e salvar os humanos.

Rei Arthur: A Lenda da Espada (2017), Guy Ritchie Arthur é um jovem que vive nas ruas e controla os becos de Londonium, a atual Londres. Ele desconhece sua verdadeira identidade até que consegue retirar a lendária espada Excalibur de uma rocha, algo que apenas o legítimo herdeiro do reino dos Bretões poderia fazer. Desafiado pela magia da espada, ele decide aprender a dominar o poder que lhe é concedido para recuperar o trono e libertar seu povo da tirania do rei.

Homens, Mulheres e Filhos (2014), Jason Reitman Por meio de alguns dramas familiares, o filme mostra como a internet transformou os relacionamentos. Um garoto se vicia em jogos para fugir das discussões em casa, sua colega do colégio publica fotos sensuais em um site para adultos e uma jovem participa de grupos online que incentivam transtornos alimentares. Enquanto isso, os pais tentam entender o distanciamento dos filhos.

Branca de Neve e o Caçador (2012), Rupert Sanders Ravenna, a Rainha Má, descobre que sua enteada, Branca de Neve, está destinada a superá-la não apenas em beleza, mas também como governante do reino. A única forma de impedi-la é roubando seu coração. Ao saber que corre perigo, Branca foge para a floresta e a Rainha contrata o caçador Eric para matá-la. Mas, Eric se tem pena da jovem e decide ensiná-la a lutar para enfrentar a madrasta.

Amor Sem Escalas (2010), Jason Reitman Ryan Bignham é um executivo especializado em demissões. Ele viaja para todos os cantos do país para dispensar funcionários de uma grande empresa. Até que seu chefe contrata a arrogante Natalie Keener, que está desenvolvendo um sistema pelo qual as pessoas poderão ser demitidas online. Ryan, então, convida Natalie para viajar com ele e entender a importância do contato pessoal com aqueles que serão destituídos de seus cargos.