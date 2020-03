1,5 milhão de livros para leitura gratuita durante a quarentena

Com as livrarias fechadas em todo o mundo, o Internet Archive liberou um acervo intitulado National Emergency Library, com 1,5 milhão de livros. De acordo com a instituição sem fins lucrativos, o objetivo é apoiar o ensino remoto e atividades de pesquisa e estímulo intelectual enquanto escolas, universidades e bibliotecas permanecem inativas.

O site tinha uma política habitual de liberar apenas uma cópia digital por leitor, o que gerava uma lista de espera grande. Agora, o Internet Archive disponibiliza as obras livremente até o final de junho ou da pandemia da COVID-19. “As listas de espera suspensas colocarão os livros nas mãos das pessoas que precisam deles, apoiando o aprendizado remoto”, diz o anúncio oficial.

Os livros digitalizados são, em grande parte, do século 20 e foram obtidos por meio de parcerias com bibliotecas comunitárias e com centros de ensino. “Esse projeto de emergência irá ajudar todos que precisam aprender em casa. Este era o nosso sonho: uma biblioteca ao alcance de todos”, disse Brewster Kahle, bibliotecária digital do grupo.

Para ter acesso às obras, basta fazer um cadastro gratuito no Internet Archive. Os livros podem ser pesquisados por autor, ano de lançamento, assunto ou idioma, incluindo português. Após escolher, basta clicar em “Borrow”, que o acesso ao livro ficará ativo por 14 dias. É possível pegar emprestado o mesmo título novamente.

Entre os clássicos disponíveis, estão “Vintage Murakami” (2004), uma compilação de textos do aclamado autor japonês Haruki Murakami; “A Peste” (1947), de Albert Camus; “O Conto da Aia” (1985), de Margaret Atwood e muitos outros. Em português, estão liberados títulos como “Vida e Poesia de Olavo Bilac” (1963), de Fernando Jorge; “Lavoura Arcaica” (1935), de Raduan Nassar; e “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” (1991), de José Saramago.

Clique no link para acessar: 1,5 milhão de livros para leitura gratuita