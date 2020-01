Música para animais: gerador de playlists para cachorros, gatos, hamsters e pássaros

O Spotify lançou uma plataforma exclusiva, chamada Pet Playlists, na qual é possível criar listas de reprodução de acordo com o comportamento do bichinho e as preferências musicais do dono. Segundo o Spotify, mesmo que a música para animais de estimação não seja uma ciência exata, foram consultados vários especialistas da área, que indicaram as melhores canções para os pets.

A intenção do projeto é aliviar o estresse dos animais que ficam sozinhos em casa. “O tipo de música que o pet ouve é importante, e pesquisas demonstraram que algumas canções podem ajudá-los a relaxar, enquanto outras podem ter o efeito contrário”, disse o Spotify em um comunicado. Para criar uma playlist, é necessário fazer inscrição e login no aplicativo. Há opção de cadastro gratuito.

Depois, escolha qual é a espécie do seu animal de estimação, dentre as cinco opções disponíveis: gato, cachorro, hamster, pássaro ou iguana. É necessário também colocar algumas informações sobre a personalidade do pet: se ele é mais calmo ou ativo, por exemplo. Por fim, basta inserir o nome do animal, que também será o título da playlist. Então, o Spotify combina todas as informações e cria uma playlist personalizada para o seu pet.

Clique aqui para acessar: Faça uma playlist personalizada para seu animal de estimação