Abraços evitam doenças como depressão e ansiedade, diz estudo

Segundo pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, os abraços têm o poder de aliviar o estresse causado por conflitos sociais e proteger o sistema imunológico, evitando várias doenças. Para chegar a essa conclusão, a equipe reuniu 404 voluntários adultos e saudáveis. Todas as noites, durante duas semanas, os cientistas ligavam para os participantes para saber se eles tiveram alguma briga durante o dia e se foram abraçados por alguém.

Após esse período, os voluntários foram expostos intencionalmente ao vírus da gripe e colocados em quarentena para o monitoramento dos sintomas. Os resultados mostraram que aqueles que recebiam mais abraços diariamente apresentaram sintomas menos graves, mesmo que tivessem enfrentado situações e brigas estressantes.

“Sabemos que as pessoas que passam por conflitos pessoais, como brigas e discussões, têm o sistema imunológico prejudicado. Mas, o estudo mostrou que aquelas que recebem apoio social e são abraçadas se fortalecem e ficam mais protegidas contra doenças virais e patologias emocionais causadas pelo estresse, como depressão e ansiedade”, afirma o estudo.

Um dos principais autores do estudo, Michael Murphy, diz que isso ocorre porque o toque desativa a parte do cérebro que responde às ameaças, fazendo com que o organismo sofra menos estresse. “Sentir-se ameaçado e estressado pode incentivar o sistema imunológico a agir de forma mais agressiva que o necessário, aumentando o risco de várias doenças. Mas, os abraços evitam esse processo, pois nos deixam mais seguros e protegidos”, disse Murphy.

Por fim, Murphy ressalta que muitos teóricos acreditam que ser abraçado por alguém amado também pode modular a ocitocina, um hormônio de bem-estar, também conhecido como “hormônio do amor ou do carinho”. A liberação de ocitocina pode melhorar a saúde, diminuir a sensibilidade à dor e aliviar os sintomas do estresse.