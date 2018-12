As 50 maiores tendências de moda nos anos 80. De quantas você se lembra?

A palavra que melhor define a moda dos anos 1980 é “excêntrica”. Madonna, Cindy Lauper, Michael Jackson e Queen dominavam as paradas musicais e o cabelo volumoso de Julia Roberts era o desejo de todas as mulheres. Trata-se de um período de muita efervescência cultural, o que se refletia no vestuário das pessoas, que era cheio de cores, ousadia e versatilidade. As roupas dessa época fizeram tanto sucesso que algumas peças estão voltando para as passarelas dos grandes estilistas. Por isso, o termo “moda anos 80” foi um dos mais procurados nas pesquisas do Google em 2018. E para relembrar toda a extravagância dos anos 1980, a Bula reuniu nessa lista as 50 maiores tendências que dominavam os guarda-roupas naquela década.

1 — Blazer com ombreiras 2 — Calça de cintura alta 3 — Galochas (botas de plástico) 4 — Moletons esportivos 5 — Maquiagem colorida e carregada 6 — Estampas geométricas 7 — Jaquetas de couro 8 — Minissaia 9 — Blusas e vestidos com manga de morcego 10 — Calça colorida 11 — Estampa de animal 12 — Moletom do Hard Rock Café 13 — Calça legging colorida 14 — Mangas bufantes 15 — Polainas 16 — Roupas de aula de ginástica 17 — Maiôs e biquínis bem cavados 18 — Bodies e Collants 19 — Meias coloridas com sandália 20 — Saias balonês 21 — Macacão colorido 22 — Franja enrolada 23 — Tênis Keds 24 — Coletes coloridos por cima de qualquer combinação 25 — Bandanas 26 — Pochetes 27 — Scarpin (sapato de bico fino) 28 — Sandálias de plástico 29 — Calças pantalonas 30 — Sapato mocassim 31 — Moda grunge (estilo Kurt Cobain) 32 — Calças de camurça 33 — Blusas e vestidos de veludo 34 — Macacão jeans ou jardineira 35 — Meia arrastão 36 — Tudo que se usava no seriado “Barrados no Baile” 37 — Cortes de cabelo assimétricos 38 — Tênis de cano alto 39 — Pochetes de couro 40 — Chinelos Rider 41 — Luvas no estilo Michael Jackson 42 — Calças boca-de-sino 43 — Peças de roupa coloridas e fluorescentes 44 — Calça fusô, com tira elástica presa no pé 45 — Rabo de cavalo lateral 46 — Permanente nos cabelos (técnica que cacheava e deixava os fios volumosos por alguns meses) 47 — Camisetas de basquete 48 — Brincos de plástico enormes 49 — Suspensório 50 — Lenço na cabeça